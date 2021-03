स्वेज नहर में पिछले 6 दिनों से फंसा विशालकाय जहाज फिर से चल पड़ा, दुनिया ने ली राहत की सांस

मीडिया में जारी बयान में कहा गया है, '25 भारतीय क्रू, जहाज पर हैं, वे सुरक्षित और पूरी तरह से स्‍वस्‍थ हैं. हम इनकी कड़ी मेहनत और पेशेवर रुख की सराहना करते हैं.' दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाज में से एक Ever Given अब पूर्ण निरीक्षण के लिए मिस्र के Great Bitter Lake की ओर बढ़ रहा है.गौरतलब है कि स्वेज नहर में फंसे इसे विशाल जहाज को हटाने के काम में दो विशेष नौकाएं लगाई गई थीं. Ever Given नाम का विशाल जहाज पिछले सप्‍ताह मंगलवार को इस नहर में फंस गया था. तब से अधिकारी जहाज को निकालने तथा जलमार्ग को जाम से मुक्त करने में जुटे थे. Ever Given के फंसे होने के कारण दूसरे मालवाहक जहाजों को अन्य रूट लेना पड़ रहा था, जिससे ज्यादा समय लग रहा था. इस नहर से रोज अरबों डॉलर का कारोबार होता है. ऐसे में जहाज के फंसने से वैश्विक परिवहन तथा व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ा है.