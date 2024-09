Asian Champions Trophy 2024 Final: भारत ने चीन को 1-0 से हराया, रिकॉर्ड पांचवी बार खिताब किया अपने नाम

Asian Champions Trophy 2024 India vs China Final: एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2024 के फाइनल के चौथे क्वार्टर में जुगराज सिंह के गोल की बदौलत भारत ने चीन को 1-0 हराकर रिकार्ड पांचवी बार चैंपियन बन गई है. गत चैंपियन भारत की नज़र रिकॉर्ड पाँचवे एसीटी खिताब जीतने पर था और अब ये सपना पूरा हे चुका है. भारत अब तक टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ टीम रही है, उन्होंने 26 गोल किए हैं और केवल पाँच गोल खाए हैं. भारत ने सेमीफाइनल में कोरिया को 4-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी. कप्तान हरमनप्रीत सिंह भी शीर्ष स्कोरर लिस्ट में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे और कुल सात गोल किए.

