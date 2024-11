ACT Hockey : चैंपियन टीम पर इनामों की बारिश, बिहार सरकार देगी 10 लाख का नकद पुरस्कार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को भारतीय महिला हॉकी टीम को एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी (एसीटी) जीतने पर बधाई दी और टीम की प्रत्येक खिलाड़ी को 10 लाख रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की. एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई. बयान के अनुसार भारतीय महिला हॉकी टीम की सभी खिलाड़ियों और मुख्य कोच को 10-10 लाख रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा जबकि सहयोगी स्टाफ को पांच-पांच लाख रुपये मिलेंगे. भारतीय महिला हॉकी टीम ने बुधवार को राजगीर में फाइनल में मौजूदा ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन को 1-0 से हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती.

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया,"मुख्यमंत्री ने भारतीय टीम के खेल की सराहना की, विशेषकर चीन के साथ फाइनल मैच के दौरान. यह बिहार में भारतीय महिला हॉकी टीम की ऐतिहासिक जीत है जहां पहली बार इस तरह का टूर्नामेंट आयोजित किया गया. इसने हर भारतीय के दिल को गर्व से भर दिया है. टीम की सभी खिलाड़ियों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया और बहुत अनुशासित तरीके से खेला."

बयान में मुख्यमंत्री के हवाले से कहा गया,"यह जीत सभी भारतीयों के लिए गर्व और गौरव की बात है. सभी टीम सदस्यों को मेरी हार्दिक बधाई."

बाद में मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा,"भारतीय महिला टीम को राजगीर में आयोजित महिला एशियन्स हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने पर बहुत बहुत बधाई. राज्य सरकार विजेता टीम के सभी सदस्यों एवं टीम के मुख्य कोच हरेंद्र सिंह जी को 10-10 लाख नक़द राशि से पुरस्कृत करेगी. टीम के बाक़ी सपोर्ट स्टाफ को भी 5-5 लाख की नक़द राशि से पुरस्कृत किया जाएगा. भारतीय महिला टीम को भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं."

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी विजेता टीम को बधाई और शुभकामना देते हुए खिलाड़ियों और कोच को पुरस्कृत करने की घोषणा पर मुख्यमंत्री का आभार जताया है. उन्होंने कहा, "इससे खेल के प्रति महिला खिलाड़ियों का मनोबल काफी बढ़ेगा. मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस निर्णय के लिए कोटिश आभार-धन्यवाद प्रकट करता हूं."

वहीं हॉकी इंडिया ने भी बिहार महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर 2024 में विजयी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी के लिए 3 लाख रुपये और प्रत्येक सहयोगी स्टाफ सदस्य के लिए 1.5 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की है.

