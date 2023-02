अमेरिका में नया ड्रग कर रहा है लोगों को "Zombify", क्यों सड़क पर ‘जॉम्बी’ बनकर घूम रहें हैं लोग, जानें पूरा सच

अमेरिका में एक नशे के चलते लोग जोम्बी (Zombie) जैसा अजीब बर्ताव करते हुए देखे गए.

'Zombie drug' causes menace in US: अमेरिका में एक नए ड्रग ने लोगों की रातों की नींद उड़ा दी है. इस ड्रग के इस्तेमाल करने वाले लोगों को खुले घावों के साथ सड़कों पर जॉम्बीज की तरह देखा गया है. इस ड्रग के इस्तेमाल से त्वचा पर होने वाले ये घाव गंभीर होने पर और संपर्क में आने पर फैल भी रहे हैं. कुल मिलाकर लोगों की त्वचा वाकई सड़ (Drug causing Rotting of Skin) रही है...