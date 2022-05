World No Tobacco Day 2022: विश्व तंबाकू निषेध दिवस का इतिहास, महत्व और थीम के साथ जानें इस दिन के बारे में सब कुछ

World No Tobacco Day 2022: तंबाकू के सेवन से दुनिया भर में हर साल 80 लाख से ज्यादा लोगों की मौत.

World No Tobacco Day 2022: तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस (World No Tobacco Day) मनाया जाता है. तंबाकू के सेवन से दुनिया भर में हर साल 80 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है. मानव लागत के अलावा तंबाकू के सेवन से पर्यावरण भी खराब होता है. तंबाकू की खपत उन कारकों में से एक है जो माना जाता है कि 2030 तक संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा को पाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिसका उद्देश्य उस समय तक तंबाकू से संबंधित मौतों को एक तिहाई कम करना है. यहां वर्ल्ड टोबैको डे का इतिहास (World No Tobacco Day History), इसके साथ ही वर्ल्ड टोबैको डे का महत्व (World No Tobacco Day Significance) और थीम के बारे में जानें.

वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम | World No Tobacco Day Theme