More Sleep In Winter: सिर्फ ठंड की वजह से नहीं आती सर्दियों में ज्यादा नींद, इस एक विटामिन की कमी से भी होता है ऐसा

More Sleep In Winter: ठंड का मौसम सूरज के संपर्क को कम करता है.

Why Am I Sleeping Too Much: सर्दियों के महीनों में जैसे-जैसे दिन छोटे होते जाते हैं वैसे-वैसे हमारी चलने-फिरने की आदत भी कम हो जाती है. जब मौसम ठंडा होता है, तो हममें से ज्यादातर लोग आलसी और नींद महसूस करते हैं. इसके साथ ही अधिक थका हुआ और सुस्त महसूस करना भी आम है. ठंड का मौसम सूरज के संपर्क को कम करता है और आपके सर्कैडियन रिदम को प्रभावित करता है, जिससे आपका शरीर अधिक मेलाटोनिन, उर्फ ​​स्लीप हार्मोन का उत्पादन करता है. अधिक सोने से क्या होता है और इसे दूर करने के उपाय जानने के लिए आगे पढ़ें.

ठंड आपको अधिक क्यों सुलाती है? | Why does the cold make you sleep more?