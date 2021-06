Peter Pan Syndrome: क्या कोई मानसिक बीमारी है पीटर पैन सिंड्रोम? जानें इसके लक्षण, कारण व इससे डील करने का तरीका

इस तरह के व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिक डॉ डैन केली ने 1983 में लिखी अपनी किताब 'The Peter Pan Syndrome: Men Who Have Never Grown Up' में इसका जिक्र किया था. ये एक ऐसी बीमारी है जिसमे पीड़ित काम करना नहीं चाहता. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति व्यवहारिक नहीं होते, सहानुभूति व्यक्त करना नहीं जानते. ये शराब के आदी हो सकते हैं,आक्रामक भी हो सकते हैं और गलत तरीके से काम करना इन्हें गलत नहीं लगता. ऐसे लोगों को प्यार से समझाकर उनकी जिम्मेदारियों का अहसास कराया जा सकता है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) 'पीटर पैन सिंड्रोम' को मान्यता प्राप्त मानसिक स्वास्थ्य स्थिति नहीं मानता और ये मानसिक बीमारी की श्रेणी में लिस्टेड भी नहीं है. हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि व्यवहार के इस पैटर्न का किसी के रिश्तों और ज़िंदगी की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है.

पीटर पेन सिंड्रोम के लक्षण

बचकाना या अपनी उम्र के अनुरूप व्यवहार न करना.

इस सिंड्रोम वाले लोगों की रुचि अक्सर अपने से कम उम्र के लोगों से दोस्ती करने में होती है.

हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना और लगातार दूसरे लोगों को परेशान करना.

दूसरों की बातों को मानने से इनकार करना, किसी भी जिम्मेदारी को लेने से डरना.

ऐसे लोग लंबे समय तक अपने संबंधों को बनाए नहीं रख सकते. खासतौर पर रोमांस. ऐसे लोगों का बचकाना स्वभाव कई बार कपल्स को असहज कर देता है.

किसी भी रिश्ते या काम में इनके कमिटमेंट्स पर विश्वास नहीं किया जा सकता .ये वादा करने से डरते हैं कभी भी वादे से पलट जाना इस सिंड्रोम का लक्षण है.

काम या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए कम जिम्मेदार होना. हमेशा निजी हितों को प्राथमिकता देना.

ये लोग अकेलेपन से डरते हैं, इसलिए अक्सर उन लोगों के साथ खुद को घेरने की कोशिश करते हैं जो उनकी जरूरतों को पूरा कर सके.

ऐसी लोग उन चीजों की परवाह नहीं करते जो गलत किया, बल्कि वो दूसरों को दोषी ठहराते हैं.

पीटर पेन सिंड्रोम के लिए माता-पिता की अतिसंवेदना को इस सिंड्रोम का एक कारण माना गया है.

कई बार माता-पिता अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनने ही नहीं देते और ये स्थिति उन्हें अकेले समस्याओं का सामना करने से रोकती है.

पीटर सिंड्रोम से कैसे करें डील

इस सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति को गैरजरूरी मदद या सपोर्ट नहीं करना चाहिए.

उन्हें मदद देने के साथ मदद करना भी सिखाएं. धीरे धीरे वयस्क अवधारणाओं की जानकारी दें.

उनमें पॉजिटिविटी भरने की कोशिश करें.

उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनने में मदद करें.

जरूरत हो तो इस संबंध में एक्सपर्ट्स के साथ काउंसिलिंग व थेरेपी की मदद भी ली जा सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

