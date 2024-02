Alaskapox: क्या है अलास्का पॉक्स, एक खतरनाक वायरल बीमारी, जिसने अमेरिका में ली एक जान, जानें लक्षण

उस व्यक्ति ने कहा कि उसने हाल ही में यात्रा नहीं की थी और जंगल में अकेला रहता था. अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि उसे घरेलू बिल्ली से अलास्कापॉक्स हुआ हो, जो नियमित रूप से छोटे स्तनधारियों को मारती थी. बिल्ली ने उस शख्स को खरोंचा था, जिसके बाद पहली बार बीमारी सामने आई. हालांकि, न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, बिल्ली के परीक्षण के नतीजों में कोई संक्रमण नहीं दिखा, लेकिन यह उसके पंजों से फैल सकता है.

सितंबर में उस व्यक्ति की दाहिनी बगल के नीचे एक लाल गांठ दिखने के बाद उसे एंटीबायोटिक्स दी गईं. हालांकि, उसकी हालत और खराब होने लगी और छह सप्ताह बाद दर्द और थकान महसूस होने लगी. दिसंबर में, अस्पताल में रहने के दौरान उसके कई टेस्ट करवाए गए और रिपोर्ट से पता चला कि उन्हें काउपॉक्स हुआ था. सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल ने और टेस्ट करवाए और पता चला कि बीमारी अलास्कापॉक्स थी.

अलास्कापॉक्स वायरस क्या है? (What is Alaskapox virus?)

अलास्कापॉक्स एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है जिसे अलास्का डिवीजन ऑफ पब्लिक हेल्थ के अनुसार, शुरुआत में 2015 में फेयरबैंक्स क्षेत्र में रहने वाली एक महिला में पहचाना गया था. दिसंबर 2023 तक छह और मानवीय बीमारियों की रिपोर्टें आई हैं. ऑर्थोपॉक्सवायरस के रूप में जाने जाने वाले वायरस के एक वर्ग में अलासापॉक्स वायरस भी शामिल है. जब ये वायरस स्तनधारियों को संक्रमित करते हैं तो त्वचा पर घाव हो जाते हैं.

अलास्कापॉक्स, काउपॉक्स, मंकीपॉक्स और चेचक के समान जीनस से संबंधित है. यह विशेष रूप से छोटे जानवरों, जैसे छछूंदर और वोल में प्रचलित है.

क्या अलास्कापॉक्स के लक्षण हैं? (What are the symptoms of Alaskapox?)

लक्षणों में बढ़े हुए लिम्फ नोड्स और जोड़ों या मांसपेशियों में परेशानी शामिल हैं. अलास्कापॉक्स से पीड़ित लोगों ने एक या अधिक घावों की सूचना दी है. अलास्कापॉक्स से संक्रमित कई लोगों को शुरू में लगा कि मकड़ी या अन्य कीट ने उन्हें काट लिया है. लगभग हर मरीज़ कुछ ही हफ्तों में अपने आप ठीक हो गया. लेकिन जनकी इम्यूनिटी लो है उनके लिए ये अधिक गंभीर साबित हो रहा है.

क्या अलास्कापॉक्स दूसरों में फैल सकता है?

हालांकि वायरस के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने का कोई सबूत नहीं है, कुछ ऑर्थोपॉक्सवायरस घावों के सीधे संपर्क के माध्यम से स्थानांतरित हो सकते हैं, खासकर जब घाव के तरल पदार्थ के साथ कटी-फटी स्किन का संपर्क होता है. अलास्कापॉक्स के कारण स्किन पर घाव वाले लोगों को इफेक्टेड एरिया को पट्टी से ढकने और घाव के संपर्क में आए बिस्तर या अन्य लिनेन को शेयर करने से परहेज करने की सलाह दी जाती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)