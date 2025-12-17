कैंसर से बचने के लिए क्या खाएं? रिसर्च में सामने आए ब्रेस्ट कैंसर रोकने वाले 8 फूड्स

Foods That Can Help Lower Your Cancer Risk: ब्रेस्ट कैंसर का नाम सुनते ही डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी किचन में ही ऐसी कई चीजें मौजूद हैं जो आपको ब्रेस्ट कैंसर (Breast Cancer) जैसी गंभीर बीमारी से बचा सकती हैं? रिसर्च बताती है कि हम क्या खाते हैं, इसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है. जहा शराब, सिगरेट और ज्यादा तला-भुना खाना कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं, वहीं Mediterranean diet जैसी हेल्दी आदतें इस खतरे को कम कर सकती हैं.
- क्या आप जानते हैं कि आहार में किये गए छोटे बदलाव भी कैंसर को रोक सकते हैं.
- इस लेख में हम जानेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए क्या उपाय अपनाये जा सकते हैं.
- महिलाओं की सेहत बेहतर हो यहाँ उनके आहार पर निर्भर करता है. जाने उन्हें कैसा आहार लेना चाहिए।
- ब्रेस्ट कैंसर से बचना है? तो आज ही अपनी थाली में शामिल करें ये 8 चीजें
कैंसर रोकने वाले 8 फूड्स | Foods That Can Help Lower Your Cancer Risk
आइए जानते हैं उन 8 सुपरफूड्स के बारे में, जो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं.
- हरी पत्तेदार सब्जियां (Leafy Greens) : रिसर्च बताती है कि पालक, सरसों का साग और केल जैसी सब्जियां कैंसर से लड़ने में उस्ताद हैं. इनमें Carotenoid नाम के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर की कोशिकाओं को खराब होने से बचाते हैं. इनमें विटामिन-B (Folate) भी भरपूर होता है जो सेहत के लिए वरदान है.
- फूलगोभी और ब्रोकली (Cruciferous Veggies) : गोभी, पत्तागोभी और ब्रोकली में Glucosinolates नाम का तत्व होता है. रिसर्च बताती है कि जब हम इन्हें खाते हैं, तो शरीर इन्हें कैंसर-विरोधी मॉलिक्यूल्स में बदल देता है. एक स्टडी के मुताबिक, जो महिलाएं इनका ज्यादा सेवन करती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा काफी कम देखा गया है.
- लहसुन और प्याज (Allium Vegetables) : लहसुन और प्याज सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाते, बल्कि इनमें मौजूद Organosulfur और विटामिन-C कैंसर सेल्स को पनपने से रोकते हैं. रिसर्च बताती है कि इन्हें अपनी रोज की डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं.
- खट्टे फल (Citrus Fruits) : संतरे, नींबू और मौसंबी जैसे खट्टे फलों में विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरमार होती है. रिसर्च बताती है कि ये शरीर की सूजन (inflammation) को कम करते हैं और ब्रेस्ट कैंसर से बचाव में ढाल का काम करते हैं.
- ओमेगा-3 से भरपूर मछली (Fatty Fish) : अगर आप नॉन-वेज खाते हैं, तो साल्मन, सार्डिन और मैकेरल (Mackerel) जैसी मछलियां बेस्ट हैं. रिसर्च बताती है कि इनमें मौजूद Omega-3 फैटी एसिड कैंसर के रिस्क को कम करने के लिए जाने जाते हैं.
- दालें और बीन्स (Beans) : राजमा, काले चने और काबुली चने फाइबर का पावरहाउस हैं. फाइबर न सिर्फ पेट साफ रखता है, बल्कि कई रिसर्च में यह सामने आया है कि हाई-फाइबर डाइट लेने वाली महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा 28% तक कम हो सकता है.
- साबुत अनाज (Whole Grains) : मैदे वाली चीजों को छोड़ें और ओट्स, ब्राउन राइस, जौ और क्विनोआ जैसे साबुत अनाज अपनाएं. इनमें मौजूद पोषक तत्व कैंसर से लड़ने की ताकत देते हैं.
- अखरोट (Walnuts) : अखरोट में Alpha-linolenic acid होता है. एक छोटी स्टडी में पाया गया कि रोजाना मुट्ठी भर अखरोट खाने से उन जीन्स में बदलाव आता है जो कैंसर सेल्स को बढ़ाते हैं.
इन 4 चीजों से दूरी बनाना है जरूरी (Foods to Avoid)
सिर्फ अच्छा खाना ही काफी नहीं है, इन हानिकारक चीजों को छोड़ना भी जरूरी है:
- शराब (Alcohol): ब्रेस्ट कैंसर के सबसे बड़े कारणों में से एक.
- फास्ट फूड: बर्गर-पिज्जा मोटापे और कैंसर दोनों को न्योता देते हैं.
- ज्यादा तला-भुना: बहुत ज्यादा ऑयली खाना कैंसर का रिस्क कई गुना बढ़ा देता है.
- सफेद चीनी और मैदा: ये शरीर में सूजन बढ़ाते हैं.
याद रखें, डाइट अच्छी रखना एक कदम है, लेकिन मैमोग्राम (Mammograms) और डॉक्टर से समय-समय पर चेकअप कराना सबसे ज्यादा जरूरी है. अगर बीमारी का पता शुरुआत में चल जाए, तो इलाज बहुत आसान हो जाता है.
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
