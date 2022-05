Skin Care Tips: धूप से जल गए हैं हाथ-पैर तो स्किन से टैन हटाने के लिए एक्सपर्ट के बताए इन उपायों को अपनाएं

जयश्री ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर इसके बारे में बताया है.

Skin Care Tips: गर्मी के दिनों में तेज धूप में स्किन को डायरेक्ट एक्सपोज करने से हमारी स्किन डल हो जाती है और इस पर टैन पड़ जाते हैं. गर्मियों में स्किन टैन होने की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है. इस समय में सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से स्किन में मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है. इससे स्किन में एक्ने, पिंपल, मुंहासे और झाइयां होने की संभावनाएं बढ़ जाती है. स्किन टैन से छुटकारा (How To Get Rid Of Skin Tan) पाने के मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ जयश्री शरद कुछ खास उपाय बता रही हैं.