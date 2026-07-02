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शहनाज़ हुसैन ने बताया चमकदार त्वचा का सीक्रेट, सुबह उठते ही करें ये 6 काम

क्या आप भी बिना महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के नैचुरल ग्लो चाहती हैं? ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज़ हुसैन के बताए ये 6 मॉर्निंग फूड्स स्किन को अंदर से पोषण देकर उसे हेल्दी, सॉफ्ट और चमकदार बनाने में मदद कर सकते हैं.

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शहनाज़ हुसैन ने बताया चमकदार त्वचा का सीक्रेट, सुबह उठते ही करें ये 6 काम
शहनाज़ हुसैन की आयुर्वेदिक सलाह
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हर किसी की तमन्ना होती है कि उनकी स्किन हेल्दी, ग्लोइंग और सॉफ्ट दिखे. यही वजह है कि कई लोग इसी चाहत में अपने डेली रूटीन में कई बदलाव लाते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार स्किन को बेहतर बनाए रखने के लिए सिर्फ बाहरी देखभाल नहीं, बल्कि अपनी प्लेट में भी बदलाव लाना बेहद जरूरी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज़ हुसैन ने कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में बताया है, जिनकी मदद से स्किन को बेहतर रखा जा सकता है.

चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या करना होगा?

आयुर्वेद के अनुसार त्वचा की चमक का क्या है राज?

शहनाज़ बताती हैं कि आयुर्वेद मानता है कि स्किन की चमक वात, पित्त और कफ के बैलेंस पर टिकी होती है साथ ही, अच्छा पाचन और साफ खून भी स्किन को हेल्दी रखता है.  इसलिए सुबह खाली पेट सही चीजें खाने से त्वचा में निखार आ सकता है. 

सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी से करें

शहनाज़ का कहना है कि अगर दिन की शुरुआत एक या दो गिलास गुनगुने पानी से की जाए, तो ये स्किन के लिए काफी फायदेमंद माना जा सकता है.

फायदे

  • शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है
  • पाचन क्रिया को सक्रिय करता है
  • त्वचा को साफ और स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है
  • शरीर में हाइड्रेशन बनाए रखता है

भीगे हुए बादाम का सेवन करें

रातभर भिगोए हुए 5 से 7 बादाम सुबह खाना त्वचा के लिए बेहद लाभकारी है.

फायदे

  • विटामिन ई का अच्छा स्रोत
  • त्वचा को पोषण और नमी प्रदान करता है
  • समय से पहले आने वाली झुर्रियों को कम करने में मदद करता है
  • त्वचा की प्राकृतिक चमक बढ़ाता है

आंवला को बनाएं सुबह की लाइफस्टाइल का हिस्सा

आयुर्वेद में आंवला को रसायन माना गया है. इसे रस, चूर्ण या ताजे फल के रूप में लिया जा सकता है.

फायदे

  • विटामिन सी से भरपूर
  • कोलेजन निर्माण में सहायता करता है
  • त्वचा को युवा और चमकदार बनाए रखता है
  • रक्त को शुद्ध करने में मदद करता है

एलोवेरा जूस का सेवन

एलोवेरा का सीमित मात्रा में सेवन त्वचा और पाचन दोनों के लिए लाभकारी माना जाता है.

फायदे

  • शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है
  • त्वचा की नमी बनाए रखता है
  • मुंहासों और त्वचा संबंधी समस्याओं को कम करने में सहायक हो सकता है
  • त्वचा में प्राकृतिक ग्लो लाने में मदद करता है

मौसमी फलों को दें प्राथमिकता

खाली पेट ताजे और मौसमी फलों का सेवन त्वचा के लिए बहुत लाभकारी होता है.

पपीता

  • पाचन को बेहतर बनाता है
  • शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है
  • त्वचा को साफ और चमकदार बनाता है

अनार

  • रक्त को पोषित करता है
  • त्वचा में प्राकृतिक आभा लाने में सहायक
  • एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर

सेब और अमरूद

  • आवश्यक विटामिन और खनिज प्रदान करते हैं
  • त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं

भीगी हुई किशमिश और मुनक्का

रातभर भिगोई हुई किशमिश या मुनक्का भी त्वचा के लिए लाभकारी माने जाते हैं.

फायदे:

  • रक्तवर्धक गुणों से भरपूर
  • शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं
  • त्वचा को भीतर से पोषण देते हैं
  • चेहरे पर प्राकृतिक चमक लाने में मदद करते हैं

केवल आहार ही नहीं, जीवनशैली भी महत्वपूर्ण

आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ त्वचा के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है:

  • पर्याप्त और अच्छी नींद लें
  • नियमित व्यायाम या योग करें
  • तनाव न लें 
  • संतुलित और पौष्टिक आहार का सेवन करें
  • पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं

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