जो बिडेन की सेहत को लेकर ये कैसी अफवाहें चल रही है, यहां करते हैं सच की पड़ताल

Joe Biden Health Condition: दुनिया में जुबान का फिसलना कोई बड़ी बात नहीं है. अक्सर लोगों की बात करते-करते जुबान फिसल जाती है. ऐसा ही कुछ हुआ अमेरिका के राष्‍ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) के साथ जब गुरुवार को उनकी जुबान फिसल गई. उन्‍होंने नाटो शिखर सम्‍मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्‍ट्रपति वोलोदिमर जेलेंस्‍की को 'राष्‍ट्रपति पुतिन' कह दिया. इस गलती को जल्‍द ही सुधार लिया गया. हालांकि बाइडेन की इस गलती ने उनके स्‍वास्‍थ्‍य को लेकर चल रही अटकलों को और हवा दे दी है.

बाइडेन की गलती के कारण जहां वहां पर मौजूद सभी लोग भौचक्‍के रह गए. वहीं जेलेंस्‍की ने इसे हंसी में उड़ा दिया. जेलेंस्‍की ने चुटकी लेते हुए कहा कि वह पुतिन से बेहतर हैं.

बता दें कि इस वाक्ये के बाद एक बार फिर से लोगों के बीच बाइडेन के स्वास्थ्य को लेकर के सवाल खड़े हो गए हैं. बाइडेन के इस बयान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. लोग राष्ट्रपति के मानसिक स्वास्थ्य पर चिंता जता रहे हैं.

These 2 videos are about an hour apart. He calls Zelensky “President Putin” Later he says “I wouldn't of picked Vice President Trump to be Vice President” How is this man in charge of America? and how can Democrats want him to serve a 2nd term? #Biden #vicepresidenttrump pic.twitter.com/qIhTh7URX1

G-7 समिट में भटके बाइडेन

JUST IN: President Biden appears to start wandering off at the G7 summit and has to be handled back in.



Italian Prime Minister Giorgia Meloni was seen grabbing Biden to bring him back to the group.



This wasn't the only awkward encounter between the two. Biden was caught on… pic.twitter.com/xf8NizIVgH