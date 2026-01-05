विज्ञापन
स्किन करेगी गलो और पेट रहेगा साफ, जानें पलाश के पत्ते किस काम आते हैं?

Palash Ke Fayde In Hindi: आयुर्वेद के अनुसार, पलाश के फूल और पत्तों का सही तरीके से इस्तेमाल करने से कई बीमारियों में आराम मिलता है और शरीर की प्राकृतिक शक्ति बढ़ती है.

स्किन करेगी गलो और पेट रहेगा साफ, जानें पलाश के पत्ते किस काम आते हैं?
Palash ke ped ke fayde

Palash Ke Fayde In Hindi: पलाश को आयुर्वेद में एक बहुत ही खास औषधीय वृक्ष माना जाता है. इसके फूल, पत्ते, बीज और छाल सभी में औषधीय गुण पाए जाते हैं और इन्हें कई तरह की आयुर्वेदिक दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है. इसे सिर्फ स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि सुंदरता के लिए भी वरदान माना जाता है.

आयुर्वेद के अनुसार, पलाश के फूल और पत्तों का सही तरीके से इस्तेमाल करने से कई बीमारियों में आराम मिलता है और शरीर की प्राकृतिक शक्ति बढ़ती है.

त्वचा के लिए पलाश के फूल का उपयोग कैसे करें?

त्वचा की बात करें तो पलाश बहुत फायदेमंद है. इसके बीजों का पेस्ट या फूलों का लेप लगाने से खुजली, एक्जिमा, फंगल इंफेक्शन और त्वचा के रूखेपन में राहत मिलती है. यही नहीं, पलाश के फूलों में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए यह बहुत उपयोगी है. पत्तियों का पेस्ट या बीज का सेवन पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और पेट के कीड़ों को दूर करने में मदद करता है.

बवासीर में कौन से पत्ते खाने चाहिए?

पलाश घाव भरने में भी सहायक माना जाता है. इसके फूलों और बीजों से तैयार पेस्ट को घाव पर लगाने से रक्तस्राव कम होता है और घाव जल्दी भरता है. बवासीर या सूजन जैसी समस्याओं में भी पलाश का उपयोग लाभकारी होता है. गर्मियों में इसके फूल शरीर को ठंडक और हाइड्रेशन देने का काम करते हैं. इसके अलावा, इसके एंटीऑक्सिडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और गठिया, गाउट जैसी सूजन संबंधी समस्याओं में राहत देते हैं.

आयुर्वेदिक चिकित्सा में पलाशा का उपयोग कैसे किया जाता है?

पलाश महिलाओं के लिए भी खास है. यह मासिक धर्म को नियमित करने में मदद करता है और ज्यादा रक्तस्राव या दर्द जैसी परेशानियों को कम करता है. इसके फूल, पत्ते, बीज और छाल सभी का अलग-अलग इस्तेमाल किया जा सकता है. फूलों का चूर्ण शहद के साथ लेने से मासिक चक्र नियमित होता है, पत्तों का पेस्ट घाव और जोड़ों के दर्द में मदद करता है, बीज पेट की समस्या दूर करते हैं और छाल का काढ़ा लिवर और किडनी के लिए फायदेमंद माना जाता है.

हालांकि पलाश एक बहुत प्रभावशाली औषधीय पौधा है, इसलिए इसका उपयोग हमेशा आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह के साथ ही करना चाहिए. सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह न केवल स्वास्थ्य सुधारता है, बल्कि शरीर और त्वचा की सुंदरता भी बनाए रखता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

