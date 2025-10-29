काले पड़ने और सड़ने लगे हैं नाखून, जानिए 15 दिन में ठीक करने का असरदार उपाय

Nail fungal infection home remedy : साफ चमकदार नाखून हाथ पैर की शोभा बढ़ाते हैं. वहीं, जब लड़कियां व महिलाएं इन्हें अलग-अलग रंग के नेलपेंट्स से सजाती हैं, तो फिर इनकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं. ऐसे में इनकी सेहत खराब हो जाए यानी नाखून टूटने, काले और सड़ने लगे तो फिर चिंता होने लगती है. क्योंकि ये सीधा-सीधा सीरियस फंगल इंफेक्शन की तरफ इशारा करते हैं. अगर आप भी ऐसी नाखून से जु़ड़ी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो फिर हम आपको यहां पर एक ऐसा रामबाण उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे आप अपने पैर के नाखूनों को 15 दिन के अंदर फंगल इंफेक्शन से बचा सकते हैं.

हम जिस उपाय के बारे में यहां बताने जा रहे हैं वो एक आयुर्वेदिक लेप है. जिसे बनाने के लिए आपको क्या सामग्री चाहिए आइए जानते हैं....

सामग्री

इसे बनाने के लिए आपको 2 टेबलस्पून सरसों का तेल, 3 से 4 लहसुन, मेथी के बीज 1/2 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच और 1 चुटकी हींग.

पेस्ट बनाने का तरीका

इसे बनाने के लिए आपको सबसे पहले तेल गरम करें, फिर इसमें लहसुन, हल्दी और हींग डालिए. अब इसे 1 से 2 मिनट तक उबलने दीजिए. अब गैस ऑफ कर दीजिए. इसके बाद मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दीजिए.

कैसे लगाएं

अब आप इस पेस्ट को गरम-गरम दिन में 2 बार नाखूनों के आस-पास की त्वचा पर लगाएं और हल्के हाथ से मालिश करें. ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और तेल नाखून में अच्छी तरह से सोख ले.

लहसुन और तेल का लेप कैसे है फायदेमंद

बता दें कि इस नुस्खे में इस्तेमाल होने वाला सरसों का तेल फंगल संक्रमण को रोकता है और ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है

वहीं, लहसुन एंटीबैक्टीरियल होता है, जो संक्रमण कम करता है, जबकि मेथी नाखून को मजबूती पहुंचाता है. इसके अलावा हल्दी सूजन कम करती है और घाव भरती है और हींग दर्द को कम करता है.

10 से 15 दिन तक इस आयुर्वेदिक नुस्खे को अपना लेते हैं तो यकीन मानिए आपको बड़ा फर्क महसूस होने लगेगा. फिर से आपके नाखून साफ और चमकदार नजर आने लगेंगे.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)