Mpox Outbreak: तेजी से फैल रहा है ये वायरस, WHO ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, जान लें कैसे फैल रहा है, लक्षण, कारण और इलाज

Mpox Outbreak 2024: अफ्रीकी देशों में मंकीपॉक्स वायरस तेजी से फैल रहा है, जिससे स्वास्थ्य अधिकारियों में चिंता बढ़ गई है. शुरुआत में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) में रिपोर्ट किया गया, अब यह युगांडा और केन्या तक पहुंच गया है. जिसके बाद से विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने चिंता जाहिर की. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मामलों में तेजी को देखते हुए वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित (global health emergency) करने का विचार कर रहा है.

मंकीपॉक्स वायरस (monkeypox virus) अफ्रीका में तेजी से फैल रहा है. इसे एमपॉक्स के नाम से भी जाना जाता है. WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस (Tedros Adhanom Ghebreyesus) ने इस पर गंभीर चिंता जाहिर की है. उन्होने अपने X हेंडल पर एक पोस्ट कर बताया कि इस पर वे एक अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन आपातकालीन समिति (international health regulations emergency committee) बनाने पर विचार कर रहे हैं.

In light of the spread of #mpox outside #DRC, and the potential for further international spread within and outside Africa, I have decided to convene an Emergency Committee under the International Health Regulations to advise me on whether the outbreak represents a public health…