रात को सोने से पहले नारियल तेल में ये सफेद चीज मिलाकर कर लें मसाज, सुबह चमकने लगेगा आपका चेहरा

How to use Coconut Oil for Glowing Skin: आज के समय में लोगों का अधिकतर समय घर के बाहर काम करने में निकल जाता है. ऐसे में बाहर निकलने पर प्रदूषण, तेज धूप और हानिकारक तत्व स्किन को नुकसान पहुंचा देते हैं. जिस वजह से कम उम्र में ही आपकी स्किन पर एजिंग साइन और दाग-धब्बे नजर आने लगते हैं और स्किन की टोन भी अनइवेन हो जाती है. ऐसे में अपनी स्किन को ग्लोइंग और बेदाग बनाने के लिए अपनी स्किन केयर रूटीन का खास ख्याल रखना पड़ता है. अगर आप भी केमिकल प्रोडक्ट्स की जगह स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए घरेलू नुस्खों की मदद लेना चाहते हैं तो ऐसे में नारियल का तेल आपके बेहद काम आ सकता है. ह उपाय है नारियल तेल और एक सफेद चीज का मिश्रण. रात को सोने से पहले इस मिश्रण को चेहरे पर लगाने से आपकी त्वचा न केवल मुलायम होगी, बल्कि उसमें एक प्राकृतिक चमक भी आ जाएगी.

आइए जानते हैं क्या है वो सफेद चीज और इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है.

स्किन को नेचुरली ग्लोइंग बनाने के लिए नारियल तेल का इस्तेमाल कैसे करें ( How to use Coconut Oil for Glowing Skin)

नारियल तेल में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो त्वचा को पोषण और हाइड्रेशन प्रदान करते हैं. आपको नारियल तेल में बेसन, दही और हल्दी को मिलाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

इसके लिए आपको एक बर्तन में नारियल तेल को लेना है और इसमें दही को अच्छे से मिला लेना है. अब इस मिश्रण को अपने चेहरे और गर्दन पर लगाकर हाथों से अच्छे से मसाज करें जब तक तेल अच्छी तरह से स्किन में अब्जॉर्ब ना हो जाए. इस रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दें और सुबग उठकर चेहरे को पानी से धोकर साफ कर लें.

रात को सोने से पहले नारियल तेल और किसी सफेद चीज का मिश्रण आपके चेहरे पर जादुई असर डाल सकता है. इसे नियमित रूप से अपनाकर आप अपनी त्वचा को प्राकृतिक चमक और निखार दे सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)