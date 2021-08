Milk Side Effects: दूध पीने से शरीर को ये 5 नुकसान हो सकते हैं, जानें एक दिन में कितने गिलास पीना फायदेमंद है

1. यह मतली पैदा कर सकता है

अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार, 65% वयस्कों में लैक्टोज इंटॉलरेंस का कोई न कोई रूप होता है. मतली सबसे बड़े लक्षणों में से एक है, और कुछ मामलों में, दूध, आइसक्रीम और पनीर सहित लैक्टोज युक्त किसी भी प्रकार की डेयरी का सेवन करने के बाद उल्टी हो सकती है.

2. यह सूजन और पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है

यह एक ऐसा लक्षण है जो न केवल लैक्टोज इंटॉलरेंस लोगों में देखा जाता है, बल्कि अन्य लोगों में भी देखा जाता है. बहुत अधिक दूध पीने से पाचन संबंधी समस्याएं जैसे सूजन, ऐंठन और दस्त हो सकते हैं. अगर आपका शरीर लैक्टोज को ठीक से तोड़ने में सक्षम नहीं है, तो यह पाचन तंत्र के माध्यम से यात्रा करता है और आंत बैक्टीरिया द्वारा टूट जाता है.

3. यह मुंहासे पैदा कर सकता है

ऐसा माना जाता है कि आज जो दूध उपलब्ध है उसमें वृद्धि और दूध उत्पादन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन होते हैं. यह इंसुलिन विनियमन को बाधित करके मुंहासे को खराब करने के लिए जाना जाता है. यही कारण है कि फुल फैट वाले गाय के दूध का सेवन करना बेहतर माना जाता है, जिसमें आमतौर पर हार्मोन का इंजेक्शन नहीं होता है.

4. दूध कुछ प्रकार के कैंसर का कारण बन सकता है

इस पर बहुत कम शोध हुआ है, लेकिन कुछ का कहना है कि बहुत अधिक दूध प्रोस्टेट या स्तन कैंसर जैसे कुछ प्रकार के कैंसर का कारण बन सकता है. इनमें से अधिकांश अध्ययन एपिडेमियोलॉजिकल हैं, जिसका अर्थ है कि इसमें समय के साथ लोगों में खपत और बीमारी के रुझान को देखा जाता है.

5. वजन बढ़ना

हाई वसा वाले डेयरी प्रोडक्ट के ज्यादा सेवन से आपका वजन बढ़ सकता है. शोध से पता चलता है कि हेल्दी डाइट के हिस्से के रूप में हर दिन पर्याप्त दूध, दही और पनीर का सेवन वजन बढ़ने से नहीं जुड़ा है. इसके लिए आपको मॉडरेशन का ध्यान रखना होगा.

आपको कितना दूध पीना चाहिए? | How Much Milk Should You Drink?

शोध बताते हैं कि नौ साल से अधिक उम्र के लोग हर दिन तीन कप दूध पी सकते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि दूध और अन्य डेयरी उत्पाद कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन डी, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी12, प्रोटीन, पोटेशियम, जिंक, कोलीन, मैग्नीशियम और सेलेनियम के बेहतरीन स्रोत हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.