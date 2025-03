नहाते समय कान में पानी घुस जाए तो क्या करें? जानें कान से पानी निकालने के 5 आसान तरीके

How to get water out of ear: कभी कभी नहाते समय कानों (Ears) में पानी चले जाना आम समस्या है. हालांकि यह काफी उलझन भरा और दर्द देने वाला अनुभव होता है. लंबे समय तक पानी के कान में रहने से इंफेक्शन (Infection in ear) होने का भी खतरा रहता है. ऐसे में अधिकतर लोग कान में कोई भी चीज डालने लगते हैं जिससे कानों को चोट पहुंचने का खतरा रहता है. कान के अंदर का हिस्सा बहुत नाजुक होता है और कोई लापरवाही भारी पड़ सकती है. आइए जानते हैं कान से पानी निकालने के लिए क्या करना चाहिए.

कान से पानी निकालने के तरीके (How to get water out of your ear | Kan Se Pani Bahar Kaise Nikale )

जंप करें : जिस कान में पानी गया है उस तरफ के सिर को कान की तरफ झुकाकर एक पैर पर जंप करने से पानी निकल सकता है.

कान को खींचे : जिस कान में पानी गया है उस कान के चौड़े हिस्से को पकड़कर खींचे. ऐसा करते समय सिर को थोड़ा झुका कर रखें. इस उपाय का दो तीन बार आजमाने से कान से पानी निकल जाएगा.

जबड़ा हिलाएं : कान में पानी चले जाने पर सिर को आगे की तरफ झुका लें और जबड़े को खोलें और बंद करें. इसे तब तक दोहराएं जब तक कान से पानी निकल न जाए.

