Jawed Habib ने बताया बालों में शैंपू करने का सही तरीका, जानें कौन सी गलतियां बनाती हैं Hair को कमजोर

सफेद बालों को हमेशा के लिए काला कर देंगी किचन में मौजूद ये 2 चीजें, करोड़ों में एक है ये नुस्खा !

शैंपू तो हम सब करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शैंपू को सही तरीके से करने का एक तरीका भी होता है. अगर नहीं जानते हैं तो फेमस हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब (Hair Expert Jawed habib) ने बालों में किस तरह से शैंपू करना चाहिए (How to Use Shampoo) इसका सही तरीका बताया है. अगर आप बालों को सही तरीके से धोते हैं तो इनसे जुड़ी कई तरह की समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं. आइए जानते हैं क्या है सही तरीका

ड्राई और फ्रिजी हेयर से हैं परेशान, इन नेचुरल इंग्रीएंट्स वाले कंडीशनर करें ट्राई, चमक उठेंगे बाल

शैंपू करने का सही तरीका | Right Way to Use Shampoo

जावेद हबीब ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बालों पर सीधे शैंपू लगाने से साफ मना कर दिया है. जावेद हबीब के मुताबिक, इससे आपके बालों को नुकसान पहुंच सकता है. बालों पर सीधे शैंपू लगाने के बजाय आपको पहले पानी में शैम्पू को मिलाना चाहिए. ऐसा करने से शैम्पू में मौजूद केमिकल्स डाइल्यूट हो जाते हैं जिससे आपके बालों पर बुरा असर नहीं पड़ता है.

इसके अलावा उन्होंने बताया कि बालों में शैंपू करने से पहले बालों में तेल जरूर लगाएं. ऐसा करने से शैंपू के कुछ हार्ड केमिकल्स को तेल नरम कर देता है जिससे बालों पर बुरा असर नहीं पड़ता है. ऐसा करने से बालों में नमी भी बनी रहती है.

वहीं वो जोग जिनके बाल बहुत हल्के हैं हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब ने बताया कि उनको सादा तेल लगाने की बजाय सिरके को तेल में मिलाकर इसे बालो में लगाना चाहिए. इसके लिए सेब के सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं. एक बात का ध्यान रखें कि इस तेल का इस्तेमाल हफ्ते में एक बार ही करें.

अस्वीकरण : सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.