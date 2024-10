Video: बेटे के सामने पिता ने तोड़ा दम, गरबा खेलते हुए आया हार्ट अटैक, डॉक्टर ने बताया कैसे रखें ख्याल

Garba King Died due Heart Attack: नवरात्रि का माहौल चल रहा है और हर जगह गरबा और डांडिया की धूम मची हुई है. लेकिन इसी बीच एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है महाराष्ट्र के पुणे से. बता दें कि मशहूर गरबा डांसर और एक्टर अशोक माली की मौत हो गई है. ये हादसा तब हुआ जब वो अपने बेटे के साथ गरबा कर रहे थे. उसी वक्त गरबा खेलते हुए वो अचानक गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. डॉक्टरों के मुताबिक उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक है. उनका गरबा खेलने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है जिसमें वो मौत से ठीक पहले गरबा खेलते दिखे.

यहां देखें वीडियो:

VIDEO | Ashok Mali, also known as Pune Garba King, died due to a heart attack while playing Garba during the Navratri festival event in Chakan last night.



(Video Source: Third Party) pic.twitter.com/uRcZI3EDky