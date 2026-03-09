विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

गोटू कोला: स्किन को निखारने से लेकर दिमाग की याददाश्त तेज़ करने तक खास है यह जड़ी बूटी

Health Benefits Of Gotu Kola: प्राकृतिक जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल सदियों से सेहत को बेहतर बनाने के लिए किया जाता रहा है. आयुर्वेद में कई ऐसे पौधों का जिक्र मिलता है जो शरीर और दिमाग दोनों के लिए उपयोगी माने जाते हैं. इन्हीं में से एक है गोटू कोला. इसमें कई पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
गोटू कोला: स्किन को निखारने से लेकर दिमाग की याददाश्त तेज़ करने तक खास है यह जड़ी बूटी
Health Benefits Of Gotu Kola
Pixabay

Health Benefits Of Gotu Kola: प्राकृतिक जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल सदियों से सेहत को बेहतर बनाने के लिए किया जाता रहा है. आयुर्वेद में कई ऐसे पौधों का जिक्र मिलता है जो शरीर और दिमाग दोनों के लिए उपयोगी माने जाते हैं. इन्हीं में से एक है गोटू कोला (Gotu Kola). यह एक छोटी हरी पत्तियों वाला पौधा है जो एशिया के कई देशों में पाया जाता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार इसमें कई पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं. इसी वजह से इसे आयुर्वेद और हर्बल चिकित्सा में काफी महत्व दिया जाता है.

गोटू कोला क्या है? (What Is Gotu Kola)

गोटू कोला का वैज्ञानिक नाम सेंटेला एशियाटिका (Centella Asiatica) है. भारत में इसे कई जगह मंडूकपर्णी के नाम से भी जाना जाता है. यह जमीन के पास उगने वाला पौधा है जिसकी गोल और चमकीली पत्तियां होती हैं. पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में इसे शरीर को ताकत देने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाली जड़ी-बूटी माना गया है.

Latest and Breaking News on NDTV

याददाश्त बेहतर करता है 

गोटू कोला को अक्सर दिमाग (Brain) के लिए फायदेमंद जड़ी-बूटी के रूप में देखा जाता है. कई लोग इसे मानसिक थकान कम करने और याददाश्त (Memory) बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ऐसा माना जाता है कि यह एकाग्रता(Concentration) बढ़ाने में भी मदद कर सकता है.

त्वचा को हेल्दी बनाता है 

आजकल कई स्किन केयर उत्पादों में भी गोटू कोला का उपयोग किया जा रहा है. माना जाता है कि इसमें मौजूद तत्व त्वचा (Skin) को स्वस्थ रखने और घाव (Wound) भरने की प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं. यही कारण है कि कई क्रीम (Cream) और सीरम (Serum) में इसका इस्तेमाल किया जाता है.

यह भी पढ़ें: Strawberry Cheesecake Recipe: घर पर आसानी से बनाएं, बच्चों का पसंदीदा "स्ट्रॉबेरी चीज़ केक"

ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाता है 

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि गोटू कोला शरीर में ब्लड सर्कुलेशन (Blood Circulation) को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है. बेहतर ब्लड सर्कुलेशन से शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन (Oxygen) और पोषक तत्व (Nutrients) आसानी से पहुंचते हैं.

गोटू कोला का इस्तेमाल कैसे करें?

गोटू कोला का उपयोग कई रूपों में किया जाता है. इसकी पत्तियों से हर्बल चाय (Herbal Tea) बनाई जाती है. इसके अलावा बाजार में इसके पाउडर (Powder) और कैप्सूल (Capsule) भी उपलब्ध हैं. कई आयुर्वेदिक दवाओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि किसी भी हर्बल चीज का नियमित सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है. सही मात्रा में और सही तरीके से उपयोग करने पर ही इससे बेहतर लाभ मिल सकता है.

Watch Video: क्या पैरों में होने वाला दर्द हार्ट की बीमारी का संकेत है? जानिए डॉक्टर ने क्या कहा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gotu Kola Benefits In Hindi, Gotu Kola Herb Health Benefits, Gotu Kola Khane Ke Fayde, Pennywort Benefits, Gotu Kola Kya Hai
Get App for Better Experience
Install Now