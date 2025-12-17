विज्ञापन
सर्दियों में दो मुंहे बालों से हैं परेशान? ये 5 आसान नुस्खे बाल की सुंदरता में फूंक देंगे नई जान

सर्द हवाएं बालों को रूखा, बेजान, दो मुंहा और कमजोर बना देती हैं, जिससे बाल गर्मियों की तुलना में ज्यादा झड़ने (Hair fall cause in winter) लगते हैं. ऐसे में अब सवाल है कि सर्दियों में दो मुंहे बालों से कैसे छुटकारा पाया जाए, जिससे बालों की सुंदरता भी बढ़ाई जा सके?

Hair care tips for winter : सर्दियों के मौसम में शरीर का ध्यान रखने के साथ, सर्द हवाओं से त्वचा और बालों की देखभाल करना भी जरूरी हो जाता है. सर्द हवाएं बालों को रूखा, बेजान, दो मुंहा और कमजोर बना देती हैं, जिससे बाल गर्मियों की तुलना में ज्यादा झड़ने (Hair fall cause in winter) लगते हैं. ऐसे में अब सवाल है कि सर्दियों में दो मुंहे बालों से कैसे छुटकारा पाया जाए, जिससे बालों की सुंदरता भी बढ़ाई जा सके. आपके इन सवालों का जवाब हम आपको आगे आर्टिकल दे रहे हैं, जो ठंड में बाल की सेहत का ध्यान रखने में मदद करेंगे. 

सर्दियों में दो मुंहे बालों का कैसे रखें ख्याल

गुनगुने तेल से करें मालिश

सर्दियों में ठंडी हवा बालों को कमजोर कर दो मुंहे बालों की वजह बनती है. बालों में नमी की कमी बाल की चमक और जड़ों को कमजोर कर देती है. इसके लिए हफ्ते में दो बार गुनगुने तेल से बालों की मालिश करें. पांचों उंगलियों से स्कैल्प की हल्के-हल्के मालिश करने से फायदा होगा. इससे रक्त का संचार अच्छा होगा और दो मुंहे बालों की परेशानी कम होगी. बालों की मालिश के लिए तिल का तेल, नारियल का तेल, जैतून का तेल और बादाम के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं.

घी लगाएं

दूसरा, रात को सोने से पहले बालों के निचले सिरे पर घी लगाने से आराम मिलेगा. इससे बालों के निचले हिस्से का रूखापन कम होता है, बालों को चमक मिलेगी और टूटे हुए बालों के निचले सिरे को पोषण मिलता है.

हेयर मास्क करें यूज

तीसरा, कुछ हेयर मास्क भी दो मुंहे बालों की परेशानी से निजात दिलाने में मदद करते हैं. इसके लिए एलोवेरा, दही, मेथी पाउडर और आंवला का पेस्ट बनाकर बालों में लगाएं. 20 मिनट बालों को हल्के गुनगुने पानी से धो लें. हफ्ते में 1 बार इस पैक को जरूर लगाएं. ये बालों को घना करने के साथ-साथ ये दो मुंहे बालों को कम करने में मदद करता है.

हेयर ड्रायर और स्ट्रेटनर न करें यूज

चौथा, दो मुंहे बालों का सबसे बड़ा कारण है हीट. हेयर ड्रायर और स्ट्रेटनर का इस्तेमाल कम करें. हीट की वजह से बाल जल जाते हैं और कमजोर होकर बीच से टूटने लगते हैं. ये छोटे बालों में दो मुंहे बाल होने का कारण बनता है. बालों को तौलिए की सहायता से सुखाने की कोशिश करें.

डाइट का रखें खास ख्याल

इन तरीकों के अलावा, आहार में परिवर्तन जरूरी है, जो बालों को अंदर से पोषण देता है. इसके लिए आहार में आंवला, तिल, गुड़, नारियल, बादाम, दाल और पर्याप्त मात्रा में पानी शामिल करें. हो सके तो सुबह मेथी का पानी लें, ये पेट को साफ करने में मदद करेगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

