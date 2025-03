इस वेजिटेरियन चीज में होता है अंडे से भी ज्यादा प्रोटीन, रोज अंकुरित करके खाने से मिलेंगे ये अद्भुत फायदे

Which Has More Protein, Moong Or Egg?: हरी मूंग एक पौष्टिक दाल है जो प्रोटीन, फाइबर और विटामिन से भरपूर होती है. यह वेजिटेरियन लोगों और वीगन लोगों के लिए प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत है. अंकुरित मूंग, हरी मूंग का एक और भी ज्यादा पौष्टिक रूप है. अंकुरण प्रक्रिया प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की उपलब्धता को बढ़ाती है. आज बहुत से वेजिटेरियन लोग प्रोटीन की कमी से जूझ रहे हैं. अभी भी ये माना जाता है कि अंडे प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. आज हम आपको बताएंगे कि क्यों हरी मूंग को अंडे से भी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.

हरी मूंग और अंडे में प्रोटीन की मात्रा

100 ग्राम हरी मूंग में लगभग 24 ग्राम प्रोटीन होता है, जबकि 100 ग्राम अंडे में लगभग 13 ग्राम प्रोटीन होता है. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि अंडे में सभी जरूरी अमीनो एसिड होते हैं, जबकि हरी मूंग में कुछ जरूरी अमीनो एसिड की कमी होती है. इसलिए अगर आप शाकाहारी या वीगन हैं, तो यह ध्यान रखें कि कि आप अपनी डाइट में कई प्रकार के प्रोटीन स्रोत शामिल करें.

रोज अंकुरित मूंग खाने के शानदार फायदे | Amazing Benefits of Eating Sprouted Moong Daily

प्रोटीन का अच्छा स्रोत: अंकुरित मूंग प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत है, जो मसल्स बनाने और मरम्मत के लिए जरूरी है.

फाइबर से भरपूर: अंकुरित मूंग फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और कब्ज को रोकता है.

विटामिन और मिनल्स से भरपूर: अंकुरित मूंग विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होता है, जिसमें विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट, आयरन और मैग्नीशियम शामिल हैं.

एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर: अंकुरित मूंग एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होता है, जो सेल्स को नुकसान से बचाने में मदद करते हैं.

वेट मैनेजमेंट में मदद करता है: अंकुरित मूंग फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है, जो आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है और वजन प्रबंधन में मदद करता है.

हार्ट हेल्थ को बढ़ावा देता है: अंकुरित मूंग फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होता है, जो हार्ट हेल्थ को बढ़ावा देते हैं.

ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है: अंकुरित मूंग फाइबर से भरपूर होता है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है.

इम्यूनिटी को मजबूत करता है: अंकुरित मूंग विटामिन सी और एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होता है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं.

अंकुरित मूंग का सेवन कैसे करें? (How To Consume Sprouted Moong?)

आप अंकुरित मूंग को सलाद में शामिल कर सकते हैं.

आप अंकुरित मूंग को सूप में डाल सकते हैं.

आप अंकुरित मूंग को सब्जी के रूप में पका सकते हैं.

आप अंकुरित मूंग को नाश्ते के रूप में खा सकते हैं.

