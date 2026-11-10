दिवाली की मिठाइयों और स्नैक्स ने बढ़ाई गैस? मिनटों में राहत दिलाए ये 3 चीजें, ऐसे करें सेवन

त्योहारों के सीजन में घर पर मिठाइयों, नमकीन, कचौड़ी, समोसे जैसे कई तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाएं जाते हैं. त्योहार की खुशी और उत्साह में हम में से अधिकतर लोग अपनी डाइट पर ध्यान नहीं दे पाते और जरूरत से ज्यादा तली-भुनी चीजें खा लेते हैं. इसका असर सबसे पहले पाचन तंत्र पर पड़ता है. डाइट मंत्रा क्लीनिक की डायटीशियन कामिनी कुमारी का कहना है कि त्योहारों में ज्यादा तली-भुनी और मिठाईयां खाने से पेट में गैस, भारीपन, अपच और पेट फूलने जैसी समस्या होना काफी आम हो जाता गै. ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है. घर में रखी चीजों से आप इस परेशानी से राहत पा सकते हैं. यहां जानते हैं गैस से तुरंत राहत पाने के लिए क्या करें?

अपच और गैस से राहत दिलाए अजवाइन और काला नमक

एक्सपर्ट का कहना है कि अगर आप गैस की समस्या से परेशान हैं, तो अजवाइन और काले नमक का सेवन करें. आधा चम्मच अजवाइन में चुटकीभर काला नमक मिलाकर गुनगुने पानी के साथ लें. अजवाइन पाचन को बेहतर बनाने के लिए जानी जाती है और गैस की परेशानी को कम करने में मदद कर सकती है.

गैस से आराम दिलाए सौंफ

अगर आप गैस की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सौंफ का पानी काफी फायदेमंद हो सकता है. खाना खाने के बाद एक चम्मच सौंफ चबाने की आदत पाचन के लिए फायदेमंद मानी जाती है. सौंफ पेट की जलन, गैस और भारीपन को कम करने में मदद कर सकती है. आप चाहें, तो सौंफ का पानी भी पी सकते हैं.

अपच और गैस में फायदेमंद है अदरक की चाय

अदरक के सेवन से गैस और अपच की परेशानी को दूर किया जा सकता है. इसकी हल्की चाय पीने से पेट को आराम मिल सकता है. अदरक में मौजूद नैचुरल गुण खाने को पचाने में काफी मददगार हो सकता है. इससे पेट में होने वाली असहजता की परेशानी को दूर किया जा सकता है.

इसके साथ ही ध्यान रखें कि अगर आपको किसी तरह की परेशानी हो रही है. तो एक बार अपने हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह लें. ताकि स्थिति की गंभीरता को कम किया जा सके.

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