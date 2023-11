जानिए किन लोगों को होती है कलर ब्लाइंडनेस की समस्या | Color blindness - Symptoms and causes

Color blindness - Symptoms and causes: आप जो तस्‍वीर ऊपर देख पा रहे हैं उसमे कुछ रंगोंं के गोलों के बीच में दूसरे रंगों का इस्‍तेमाल कर कुछ नंबर छिपाए गए हैं. यह तस्‍वीर उन लोगों के लिए है जिनमें किसी तरह की कलर ब्‍लाइंडनेस (How do I check if I am color blind?) हो सकती है. इस तस्‍वीर में नंबरों को इस तरह से रंग दिया गया है कि अलग अलग नंबर बनते हैं. अगर आप किसी रंग को नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको वह नंबर कुछ और ही दिखेगा. बस इसी ट्रिक से समझा जाता है कि आपने कौन सा नंबर पढा है और आप सारे रंग देख पा रहे हैं या नहीं. आपको कौन कौन से नंबर दिखे वैसे...