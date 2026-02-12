भारत में निपाह वायरस (Nipah Virus) के मामलों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है. चूंकि इंसानों में इसकी मृत्यु दर (fatality rate) 40% से 75% तक हो सकती है, इसलिए एशिया के कई देश अलर्ट पर हैं. हाल ही में पश्चिम बंगाल में निपाह से कम से कम दो लोगों की मौत के बाद थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों ने स्क्रीनिंग और टेस्टिंग बढ़ा दी है. लेकिन आखिर यह निपाह वायरस है क्या, और हमें इससे कितना डरना चाहिए? आइए समझते हैं.

हाल ही में देश में निपाह वायरस से मौत का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि निपाह वायरस के संक्रमण से पश्चिम बंगाल में एक 25 साल की महिला नर्स की मौत हो गई है. बीते कुछ समय से ये निपाह वायरस की वजह से मौत का यह पहला मामला है. आपको बता दें कि पिछले महीने सामने आए दो निपाह संक्रमण के केस में से एक मामला इसी नर्स से जुड़ा हुआ था.

Nipah Virus क्या है?