सर्दियों में स्किन के लिए चुनौतियां हो सकती हैं. ठंडी हवा, कम नमी, घर के अंदर हीटिंग और गर्म पानी से नहाने से स्किन की ऊपरी सतह से नमी कम हो सकती है, जिससे स्किन सूखी, खिंची-खिंची, पपड़ीदार या खुरदरी महसूस हो सकती है. सर्दियों के आने से पहले स्किन को तैयार करने से ठंड के महीनों में इसकी कोमलता और आराम बनाए रखने में मदद मिल सकती है. घर पर बने आयुर्वेदिक फेस पैक सर्दियों के स्किनकेयर रूटीन में आसानी से शामिल किए जा सकते हैं, खासकर तब जब मकसद ज़ोरदार एक्सफोलिएशन के बजाय हाइड्रेशन और पोषण देना हो.

सर्दियों में स्किन सूखी क्यों हो जाती है?

ठंडे मौसम से स्किन की नमी बनाए रखने वाली परत कमज़ोर हो सकती है और स्किन से पानी का नुकसान बढ़ सकता है. गर्म पानी और तेज़ क्लींज़र से बार-बार धोने से यह समस्या और बढ़ सकती है. सर्दियों में रूखेपन के आम लक्षण ये हैं:

स्किन का खिंचा-खिंचा या असहज महसूस होना

पपड़ी जमना और खुरदरापन

रंगत का बेजान दिखना

ज़्यादा सेंसिटिविटी

बारीक, सूखी रेखाएं

हल्की खुजली या जलन

हाइड्रेटिंग फेस पैक नमी को फिर से लाने और स्किन को मुलायम महसूस कराने में मदद कर सकता है, लेकिन यह तब सबसे अच्छा काम करता है जब इसे रेगुलर मॉइस्चराइजिंग के साथ इस्तेमाल किया जाए.

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1. शहद और दही का हाइड्रेटिंग फेस पैक

शहद का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से स्किनकेयर में इसकी मॉइस्चराइजिंग खूबियों के लिए किया जाता है, जबकि सादा दही एक क्रीमी बेस देता है जिससे स्किन मुलायम महसूस हो सकती है.

तैयारी

1 बड़ा चम्मच सादा दही

1 छोटा चम्मच शहद

½ छोटा चम्मच बारीक पिसा हुआ ओटमील

सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिलाकर एक स्मूद पेस्ट बना लें. इसे साफ स्किन पर समान रूप से लगाएं और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें. हल्के गुनगुने पानी से धीरे-धीरे धो लें और तुरंत मॉइस्चराइज़र लगाएं. इसे हफ़्ते में कम से कम एक बार और ज़्यादा से ज़्यादा दो बार इस्तेमाल करें.

2. एलोवेरा और बादाम के तेल का फेस पैक

एलोवेरा सुकून देने वाला और हाइड्रेटिंग एहसास दे सकता है, जबकि थोड़ी मात्रा में बादाम का तेल सर्दियों के स्किनकेयर रूटीन में एक आरामदायक चीज़ हो सकती है.

तैयारी-

1 बड़ा चम्मच शुद्ध एलोवेरा जेल

2-3 बूंद बादाम का तेल

अच्छी तरह मिलाएं और चेहरे पर एक पतली परत लगाएं. धोने से पहले इसे लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ दें. यह तब खास तौर पर फ़ायदेमंद हो सकता है जब त्वचा खिंची-खिंची या रूखी (डिहाइड्रेटेड) महसूस हो.

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3. बेसन और दूध का पोषण देने वाला फ़ेस पैक

बेसन का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से एक नेचुरल क्लींज़र के तौर पर किया जाता है, जबकि दूध सर्दियों के लिए पोषण देने वाले फ़ेस पैक को एक क्रीमी बेस देता है.

तैयारी

1 बड़ा चम्मच बेसन

1–2 बड़े चम्मच दूध

½ छोटा चम्मच शहद

इन सबको मिलाकर एक मुलायम पेस्ट बना लें और धीरे-धीरे चेहरे पर लगाएं. इसे लगभग 10 मिनट तक लगा रहने दें और ज़ोर से रगड़े बिना धो लें. क्लींज़िंग के पारंपरिक तरीकों के उलट, जिनमें स्क्रबिंग शामिल हो सकती है, सूखे पैक को ज़ोर से रगड़ने से बचें, क्योंकि सर्दियों में त्वचा ज़्यादा संवेदनशील हो सकती है.

बेहतर हाइड्रेशन के लिए सर्दियों में स्किनकेयर टिप्स

सिर्फ़ फ़ेस पैक लगाने से सर्दियों में होने वाले रूखेपन से नहीं बचा जा सकता. इन्हें अपनी रोज़ाना की आसान दिनचर्या में शामिल करें: