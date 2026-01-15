विज्ञापन
36 घंटे तक हनुमान जी की परिक्रमा करता रहा कुत्ता! अस्था नहीं, इन 4 न्यूरोलॉजिकल बीमारी का संकेत

अगर कुत्ता अचानक बिना वजह लगातार घूमने लगे, सीधी लाइन में चल न पाए और बार-बार एक ही दिशा में घूमता रहे, तो यह गंभीर चेतावनी है कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है.

कुत्तों का बिना रुके गोल-गोल घूमना अक्सर दिमाग से जुड़ी (न्यूरोलॉजिकल) बीमारी का संकेत होता है.

हाल ही में उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक कुत्ता लगातार करीब 36 घंटे तक हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा करता रहा. सोशल मीडिया पर यह दृश्य कई लोगों के लिए आस्था और चमत्कार से जुड़ा लगा. लेकिन, पशु चिकित्सकों और वेटरनरी न्यूरोलॉजिस्ट के अनुसार यह व्यवहार सामान्य नहीं है. दरअसल, कुत्तों का इस तरह बिना रुके गोल-गोल घूमना अक्सर दिमाग से जुड़ी (न्यूरोलॉजिकल) बीमारी का संकेत होता है.

वेटरनरी न्यूरोलॉजी के एक्सपर्ट डॉक्टर बताते हैं कि कुत्तों का गोल-गोल घूमना तभी सामान्य माना जाता है, जब वह लेटने, बैठने या पॉटी करने से पहले थोड़ी देर अपनी जगह पर घूमे. यह एक सीखी हुई आदत हो सकती है. लेकिन, अगर कुत्ता अचानक बिना वजह लगातार घूमने लगे, सीधी लाइन में चल न पाए और बार-बार एक ही दिशा में घूमता रहे, तो यह गंभीर चेतावनी है कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है.

कुत्तों में फोरब्रेन डिसफंक्शन और गोल-गोल घूमना

विशेषज्ञों के अनुसार, कुत्तों का लगातार सर्कल में घूमना (Circling) लगभग हमेशा फोरब्रेन डिसफंक्शन का संकेत होता है. फोरब्रेन दिमाग का वह हिस्सा है जो सोचने, व्यवहार, याददाश्त और दिशा पहचानने से जुड़ा होता है.

फोरब्रेन डिसफंक्शन के आम लक्षण | Common Symptoms of Forebrain Dysfunction

लगातार गोल: गोल घूमना, कुत्ता सीधी लाइन में नहीं चल पाता
दौरे पड़ना (Seizures): अचानक बेहोशी, क्रैम्प्स
व्यवहार में बदलाव: उदासी, चिड़चिड़ापन, भ्रमित रहना
सिर दबाना (Head Pressing): दीवार, कोना या फर्श पर सिर टिकाना
अचानक अंधापन: आंखें ठीक होते हुए भी दिखाई न देना.

डॉक्टर बताते हैं कि ब्रेनस्टेम की बीमारी में भी कुत्ता घूम सकता है, लेकिन फर्क यह है कि फोरब्रेन की समस्या में कुत्ता पूरे कमरे में घूमता है, जबकि ब्रेनस्टेम की समस्या में वह एक ही जगह पर कसकर चक्कर लगाता है.

कुत्ते के गोल-गोल घूमने के 4 प्रमुख न्यूरोलॉजिकल कारण | 4 Main Neurological Reasons Why a Dog Might Spin in Circles

1. ब्रेन ट्यूमर

दिमाग में कोशिकाओं की असामान्य और अनकंट्रोल तरीके से बढ़ने को ब्रेन ट्यूमर कहते हैं. अगर यह फोरब्रेन में हो, तो कुत्ते में घूमना, दौरे और व्यवहार में बदलाव जैसे लक्षण दिखते हैं.

2. स्ट्रोक

जब दिमाग के किसी हिस्से में ब्लड फ्लो रुक जाता है या नस फट जाती है, तो स्ट्रोक होता है. फोरब्रेन में स्ट्रोक होने पर कुत्ता दिशा खो देता है और गोल-गोल घूमने लगता है.

3. दिमाग में सूजन

एन्सेफलाइटिस (दिमाग में सूजन), मेनिन्जाइटिस (दिमाग की झिल्लियों में सूजन) या दोनों का मिश्रण भी इस समस्या का कारण हो सकता है. इसमें दर्द, बुखार और सुस्ती भी देखी जाती है.

4. हाइड्रोसेफलस

इस बीमारी में दिमाग के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड (CSF) जमा हो जाता है. यह जन्म से या बाद में हो सकता है. इसके लक्षण हैं गुंबद जैसी खोपड़ी, धीमी वृद्धि, छोटा कद, सीखने और हाउस ट्रेनिंग में दिक्कत.

अगर कुत्ता गोल-गोल घूम रहा हो तो क्या करें?

कुत्ते का लगातार घूमना आस्था या आदत नहीं, बल्कि लगभग हमेशा एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्या का संकेत होता है. ऐसे में देर करना खतरनाक हो सकता है. तुरंत वेटरनरी डॉक्टर को दिखाएं. जरूरत पड़ने पर वेटरनरी न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह लें. सही निदान के लिए MRI जैसी ब्रेन इमेजिंग कराई जा सकती है.

बिजनौर का यह मामला हमें यह समझाता है कि कुत्तों के असामान्य व्यवहार को चमत्कार या आस्था से जोड़ने के बजाय वैज्ञानिक और मेडिकल नजरिए से देखना जरूरी है. समय पर पहचान और इलाज से कई मामलों में कुत्ते की हालत सुधर सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

