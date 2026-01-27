विज्ञापन
Haryana News: बारिश से पहले ओलावृष्टि का हमला, नारनौल के गांवों में फसल तबाही का खतरा

हरियाणा के नारनौल में आज सुबह तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे शहर और आसपास के गांवों में किसानों की पकाऊ फसलों को नुकसान होने की आशंका है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बारिश का यह सिलसिला अगले दो दिन तक जारी रह सकता है.

नारनौल के गांवों में फसल तबाही का खतरा

Haryana Weather Update: हरियाणा के नारनौल में आज सुबह तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई. ओलावृष्टि के चलते किसानों को फसलों में नुकसान होने की संभावना लगाई जा रही है. ओलावृष्टि शहर के साथ लगते कुछ गांवों में भी हुई. इसके बाद बारिश का दौर शुरू हो गया. 

इस बार सर्दियों में बारिश नहीं हुई. जिसके चलते सूखी सर्दी पड़ी तथा किसानों की फसलों को पाला पड़ने के कारण काफी नुकसान भी हुआ. मगर 23 जनवरी को क्षेत्र में इस सीजन की पहली बारिश हुई. बारिश के कारण फसलों में थोड़ी जान आई. लेकिन, आज फिर से ओलावृष्टि हो गई.

आज हुई ओलावृष्टि नारनौल शहर के साथ-साथ गांव पटीकरा, नीरपुर, खालड़ा, कादीपुरी, सेका, नसीबपुर तथा आसपास के अन्य गांवों में भी हुई. जिसके कारण इन गांवों में फसलों को नुकसान होने की संभावना बन गई है.

गांव रघुनाथपुरा के किसान भूपेंद्र यादव ने बताया, कि इस समय फसलें पकाऊ मोड़ पर हैं. किसानों की सरसों की फसल खेतों में लहलहा रही है. इन पर फूल व फलियां आई हुई हैं. ऐसे में ओलावृष्टि से फूल व फलियां दोनों ही झड़ जाएंगी. इससे किसानों को नुकसान होगा. 

सुबह हुई ओलावृष्टि के बाद क्षेत्र में बारिश जारी रही. बारिश के कारण शहर में अनेक जगह जलभराव भी हो गया. इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा. वहीं मौसम के जानकार डा. चंद्रमोहन का कहना है, कि बारिश का यह दौर दो दिन जारी रहेगा. बुधवार 28 जनवरी को भी बारिश होने की संभावना है.

इनपुट: भालेंद्र यादव

