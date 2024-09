हरियाणा में कांग्रेस ने 32 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की, इनमें 30 सिटिंग विधायक, जानिए बीजेपी में इनके मुकाबले कौन

Haryana Assembly Election : हरियाणा में कांग्रेस ने अपने 31 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी. जैसा कि एनडीटीवी लगातार बता रहा था इनमें से 28 सीटिंग विधायक हैं. अन्य तीन में एक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, पहलवान विनेश फोगाट और राम करण हैं. वह भी विधायक हैं. मगर वह जनननायक जनता पार्टी से कांग्रेस में आए हैं. देर रात कांग्रेस ने इसराना के सीटिंग विधायक बलबीर सिंह के टिकट को भी हरी झंड़ी दे दी.

कांग्रेस ने बिल्कुल सेफ गेम खेला है. अब तक उसने भाजपा की घोषित सीटों पर भी नाम नहीं दिए हैं.

ये तो रही भाजपा उम्मीदवारों की सूची. नीते देखिए, कांग्रेस उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची..

#HaryanaPolls2024 | Congress releases its first list of candidates for the upcoming Haryana Assembly elections.



Vinesh Phogat to contest from Julana, and Bhupinder Singh Hooda from Garhi Sampla-Kiloi pic.twitter.com/0GJzcEBvla