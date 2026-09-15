बहादुरगढ़ को मिली बड़ी सौगात! Action Group ने शुरू किया सुपर-मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल

हरियाणा में एक्शन ग्रुप ने बहादुरगढ़ के जाखौदा, सेक्टर-1 HSIIDC के पास अपने नए सुपर-मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल की शुरुआत की है. 1980 में हिसार के 19 बेड से शुरू हुआ ये सफर आज दिल्ली के टॉप-5 अस्पतालों तक पहुंच चुका है. नए अस्पताल में कार्डियोलॉजी, क्रिटिकल केयर, स्पाइन सर्जरी, ऑर्थो और यूरोलॉजी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी. संस्थान के 22 साल पूरे होने पर प्रबंधन ने कहा कि अब बहादुरगढ़ और आसपास के लोगों को उन्नत इलाज के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा.

श्री मांगे राम अग्रवाल के दूरदर्शी मार्गदर्शन में ग्रुप का स्वास्थ्य सेवा कार्य वर्ष 1980 में हिसार स्थित 19-बेड वाले श्री बालाजी अस्पताल से शुरू हुआ था. इसके बाद अस्पताल का विस्तार 100 बेड तक हुआ. वर्ष 1995 में हिसार में स्थापित एक डिस्पेंसरी में निःशुल्क परामर्श और दवाइयां भी उपलब्ध कराई गईं.

प्रबंधन के अनुसार, दिल्ली में अस्पताल स्थापित करने की योजनाओं पर वर्ष 1992 में एम्स में मैनेजिंग डायरेक्टर की बहन शकुंतला गोयल के उपचार के दौरान चर्चा हुई थी. श्री मांगे राम अग्रवाल जी ने ऐसे अस्पताल की कल्पना की थी, जहां समाज के हर वर्ग के लोग गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकें.

वर्ष 1998 में दिल्ली में आठ एकड़ भूमि आवंटित की गई. इस सपने को आगे बढ़ाते हुए, श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन 4 अप्रैल 2004 को भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री भैरों सिंह शेखावत ने किया. संस्थान ने अपनी सेवा के 22 वर्ष पूरे कर लिए हैं और यहां 200 से अधिक डॉक्टर हैं. इसके विभागों में क्रिटिकल केयर, कार्डियोलॉजी, स्पाइन सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स और यूरोलॉजी शामिल हैं.

इसके स्पाइन एंड रिहैबिलिटेशन विभाग का नेतृत्व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्पाइन सर्जन डॉ. एच. एस. छाबड़ा कर रहे हैं. उनका कार्य देर रात तक जारी रहता है और उनका समर्पण हमारे अस्पताल की एक ताकत है.

इसी उद्देश्य के तहत एक मिशन के रूप में, एक्शन कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन भी 2 अप्रैल 2010 को भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने किया. दिल्ली के दोनों अस्पतालों में आधुनिक बुनियादी ढांचा, उन्नत चिकित्सा उपकरण और अनुभवी विशेषज्ञ हैं, जो समाज के सभी वर्गों के मरीजों की सेवा कर रहे हैं. और आज, ये दिल्ली के शीर्ष पांच अस्पतालों में गिने जाते हैं.

बहादुरगढ़ का अस्पताल उन मरीज़ों तक इन सेवाओं का विस्तार करेगा, जो वर्तमान में दूर के दिल्ली स्थित अस्पतालों में उपचार के लिए जाते हैं.* प्रबंधन ने कहा कि इस सुविधा का उद्देश्य बहादुरगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों की विशेष उपचार के लिए क्षेत्र से बाहर जाने की आवश्यकता को कम करना है. अगले कुछ वर्षों में, प्रबंधन का लक्ष्य अस्पताल को एक ऐसे व्यापक चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करना है, जो अधिक जटिल रोगों का स्थानीय स्तर पर उपचार करने में सक्षम हो. कैंसर उपचार भी विकास योजना का हिस्सा है. रेडिएशन बंकर पहले ही बनाए जा चुके हैं और इन सेवाओं की शुरुआत के साथ उपकरण स्थापित किए जाएंगे.

एक्शन ग्रुप के स्वास्थ्य संस्थानों में पश्चिम विहार, नई दिल्ली स्थित श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट और एक्शन कैंसर हॉस्पिटल तथा हरियाणा के बहादुरगढ़ स्थित बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट शामिल हैं. इन संस्थानों का focus समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए चिकित्सा सुविधा को सुलभ बनाना है.

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