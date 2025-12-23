कुरुक्षेत्र के होटल में बड़ा हादसा, अंगीठी जलाकर सोए यूपी के 5 पेंटरों की दम घुटने से मौत

- कुरुक्षेत्र में होटल स्टर्लिंग में उत्तर प्रदेश के पांच मजदूर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए हैं
- मृतक पेंटर थे जो पेंटिंग के काम के लिए कल ही कुरुक्षेत्र आए थे और होटल में ठहरे थे
- बंद कमरे में कोयले की भट्टी जलाने से ऑक्सीजन की कमी और जहरीली गैस फैलने से मौत हुई है
हरियाणा के कुरुक्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां के 'होटल स्टर्लिंग' में ठहरे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी 5 मजदूरों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. शुरुआती जांच में मौत का कारण बंद कमरे में कोयले की भट्टी (अंगीठी) जलाकर सोना बताया जा रहा है, जिससे दम घुटने के कारण पांचों ने दम तोड़ दिया.
काम के लिए कल ही आए थे मजदूर
जानकारी के अनुसार, ये पांचों व्यक्ति पेशे से पेंटर थे और काम के सिलसिले में कल ही कुरुक्षेत्र पहुंचे थे. होटल मालिक के मुताबिक, ये सभी मजदूर यूपी के सहारनपुर जिले के रहने वाले थे और होटल में पेंटिंग का काम करने के लिए यहां ठहरे हुए थे.
कैसे हुआ घटना का खुलासा?
घटना का पता आज सुबह तब चला जब होटल का सफाई कर्मचारी कमरे के पास पहुंचा. काफी देर तक दरवाजा खटखटाने और आवाज देने के बावजूद कमरे के अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. सफाई कर्मचारी ने तुरंत इसकी जानकारी होटल मैनेजर को दी.
जब कमरे को खोलकर देखा गया, तो पांचों मजदूर बेसुध पड़े थे और कमरे में कोयले की अंगीठी जल रही थी.
पुलिस की प्राथमिक जांच और कार्रवाई
सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस के अनुसार, ठंड से बचने के लिए मजदूरों ने कमरे के अंदर कोयले की भट्टी जलाई थी. कमरा पूरी तरह बंद होने के कारण ऑक्सीजन की कमी हो गई और जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फैल गई, जो उनकी मौत का कारण बनी.
पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी (LNJP) अस्पताल पहुंचाया है. मृतकों के परिजनों को सहारनपुर में सूचना दे दी गई है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की आधिकारिक पुष्टि हो पाएगी.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं