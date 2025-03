स्वस्थ जीवन जिएं... पीएम मोदी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल को दी जन्मदिन की बधाई

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और गुजरात के अध्यक्ष सीआर पाटिल का आज जन्मदिन (CR Patil Birthday) है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है. पीएम मोदी ने कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे स्वस्थ जीवन जिएं. उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. वे जल संसाधनों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित कराने के लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं, ताकि ‘जीवन को आसान' बनाया जा सके और हमारा हर घर जल का सपना साकार हो सके. ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दीर्घायु और स्वस्थ जीवन जिएं."

Birthday wishes to Union Minister Shri CR Patil Ji. He is making commendable efforts to ensure our water resources are harnessed effectively to boost ‘Ease of Living' and our vision of Har Ghar Jal is realised. May he lead a long and healthy life.@CRPaatil