Monsoon: जून में 82 फीसदी कम बारिश होने से गुजरात देश में पहले नंबर पर, कब होगी बरसात

गुजरात जून महीने में हुई कम बारिश को लेकर देशभर में पहले पायदान पर आ गया है. राज्य में जून में 82 फीसदी कम बारिश हुई है. इससे पहले जून 2022 में गुजरात में बारिश का आंकड़ा 64.2 मिमी रहा था. बारिश की कमी के नए आंकड़े ने चार साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 30 जून 2026 तक 110.8 मिमी की सामान्य बारिश के मुकाबले गुजरात में अब तक सिर्फ 20.5 मिमी बारिश दर्ज की गई है. कम बारिश के मुकाबले में गुजरात मेघालय (74%), मणिपुर (71%) और छत्तीसगढ़ (65%) से भी आगे है. जहां 60 फीसदी से अधिक बारिश की कमी दर्ज की गई है, लेकिन गुजरात में यह आंकड़ा 82 प्रतिशत है.

गुजरात के आठ जिलों में जून में 90 फीसदी कम बारिश