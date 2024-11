'जी करता है बस देखता रहूं', विराट कोहली के ऐतिहासिक सिक्स को देख दुनिया हुई हैरान, VIDEO

Virat Kohli, Australia vs India, 1st Test: पर्थ टेस्ट की पहली पारी में बल्ले से फ्लॉप होने वाले देश के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली का बल्ला दूसरी पारी में जमकर चला. किंग कोहली ने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए ना केवल अपने टेस्ट करियर का 30वां शतक पूरा किया, बल्कि टीम इंडिया को दूसरी पारी में 487-6 D रन के बड़े स्कोर तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई. मैच के दौरान उन्होंने कई आतिशी शॉट लगाए, लेकिन विपक्षी टीम के अनुभवी लेग स्पिनर नाथन लियोन की गेंद पर उन्होंने उनके सिर के ऊपर से जिस तरह से छक्का जड़ा. उसे देख पूरी दुनिया मोहित हो गई.

भारतीय दिग्गज बल्लेबाज के बल्ले से यह करिश्माई छक्का दूसरी पारी के 130वें ओवर में देखने को मिला. विपक्षी टीम की तरफ से यह ओवर नाथन लियोन डाल रहे थे. ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने अपने इस ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर डाली. यहां पहले से तैनात कोहली ने ऑफ साइड से गेंद को उठाते हुए सीधे लियोन के सिर के ऊपर से गेंद को छक्के लिए भेज दिया. जिसे देख वहां उपस्थित हर कोई हैरान रह गया.

