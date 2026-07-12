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Argentina vs Switzerland: तीन मिनट का चक्कर, स्विट्जरलैंड ने फ्री किक किया मिस, अर्जेंटीना ने ऐसे खेल पलट कटाया सेमीफाइनल का टिकट

Switzerland missed free kick vs Argentin, FIFA WC 2026: FIFA वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड की एक चूक उस पर भारी पड़ गई. 109वें मिनट में मिली फ्री-किक का फायदा नहीं उठा पाने के तीन मिनट बाद ही जूलियन अल्वारेज ने अर्जेंटीना को बढ़त दिला दी.

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Argentina vs Switzerland: तीन मिनट का चक्कर, स्विट्जरलैंड ने फ्री किक किया मिस, अर्जेंटीना ने ऐसे खेल पलट कटाया सेमीफाइनल का टिकट
Switzerland missed free kick vs Argentin, FIFA WC 2026:

Switzerland Miss Free Kick, What A Goal, Argentina Win: कैनसस सिटी में खेले गए FIFA वर्ल्ड कप 2026 (FIFA World Cup 2026) के क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय में शानदार खेल दिखाते हुए स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली. निर्धारित 90 मिनट तक मुकाबला 1-1 की बराबरी पर रहा, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम में अर्जेंटीना ने अपनी गुणवत्ता साबित करते हुए मैच अपने नाम कर लिया.

109वें मिनट में मिला मौका चूका स्विट्जरलैंड 

अतिरिक्त समय के 109वें मिनट में अर्जेंटीना के एलेक्सिस मैक एलिस्टर के खतरनाक खेल के बाद स्विट्जरलैंड को फ्री-किक मिली. ग्रेनिट झाका ने गेंद बॉक्स में भेजी, लेकिन अर्जेंटीना के डिफेंडरों ने बिना कोई गलती किए खतरे को टाल दिया. बराबरी से आगे निकलने का यह सुनहरा मौका स्विट्जरलैंड के हाथ से निकल गया.

तीन मिनट बाद अल्वारेज ने बदल दी कहानी

फ्री-किक बचाने के महज तीन मिनट बाद अर्जेंटीना ने पलटवार किया. 112वें मिनट में जोसे लोपेज ने बॉक्स के बाहर जूलियन अल्वारेज को सटीक पास दिया. अल्वारेज ने बिना समय गंवाए शानदार कर्लिंग शॉट लगाया, जो सीधे गोल के ऊपरी कोने में जाकर लगा. गोलकीपर ग्रेगोर कोबेल पूरी तरह बेबस नजर आए और अर्जेंटीना ने 2-1 की बढ़त हासिल कर ली.

लाउतारो ने जीत पर लगाई मुहर

स्विट्जरलैंड वापसी की कोशिश कर पाता, उससे पहले ही अर्जेंटीना ने आखिरी वार कर दिया. अतिरिक्त समय के इंजरी टाइम में गेंद बॉक्स के बाहर लाउतारो मार्टिनेज के पास पहुंची. उन्होंने पहला ही मौका भुनाते हुए दमदार शॉट लगाया और गेंद को निचले दाएं कोने में भेज दिया. इस गोल के साथ अर्जेंटीना ने बढ़त 3-1 कर दी और मुकाबले पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया.

अब सेमीफाइनल में इंग्लैंड से टक्कर

रेफरी जोआओ पिन्हेरो की अंतिम सीटी बजते ही अर्जेंटीना की जीत तय हो गई. निर्धारित समय तक 1-1 की बराबरी के बाद एक्स्ट्रा टाइम में जूलियन अल्वारेज और लाउतारो मार्टिनेज के गोलों ने टीम को 3-1 से जीत दिलाई. इस जीत के साथ अर्जेंटीना ने FIFA वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली, जहां उसका सामना इंग्लैंड से होगा.

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