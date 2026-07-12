Argentina vs Switzerland: तीन मिनट का चक्कर, स्विट्जरलैंड ने फ्री किक किया मिस, अर्जेंटीना ने ऐसे खेल पलट कटाया सेमीफाइनल का टिकट

Switzerland Miss Free Kick, What A Goal, Argentina Win: कैनसस सिटी में खेले गए FIFA वर्ल्ड कप 2026 (FIFA World Cup 2026) के क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय में शानदार खेल दिखाते हुए स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली. निर्धारित 90 मिनट तक मुकाबला 1-1 की बराबरी पर रहा, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम में अर्जेंटीना ने अपनी गुणवत्ता साबित करते हुए मैच अपने नाम कर लिया.
Julian Alvarez winning goal in Argentina vs Switzerland FIFA World Cup Quarterfinal game pic.twitter.com/innFIZztnu— Daily Foot Vibes (@dailyfootvibes) July 12, 2026
109वें मिनट में मिला मौका चूका स्विट्जरलैंड
अतिरिक्त समय के 109वें मिनट में अर्जेंटीना के एलेक्सिस मैक एलिस्टर के खतरनाक खेल के बाद स्विट्जरलैंड को फ्री-किक मिली. ग्रेनिट झाका ने गेंद बॉक्स में भेजी, लेकिन अर्जेंटीना के डिफेंडरों ने बिना कोई गलती किए खतरे को टाल दिया. बराबरी से आगे निकलने का यह सुनहरा मौका स्विट्जरलैंड के हाथ से निकल गया.
तीन मिनट बाद अल्वारेज ने बदल दी कहानी
फ्री-किक बचाने के महज तीन मिनट बाद अर्जेंटीना ने पलटवार किया. 112वें मिनट में जोसे लोपेज ने बॉक्स के बाहर जूलियन अल्वारेज को सटीक पास दिया. अल्वारेज ने बिना समय गंवाए शानदार कर्लिंग शॉट लगाया, जो सीधे गोल के ऊपरी कोने में जाकर लगा. गोलकीपर ग्रेगोर कोबेल पूरी तरह बेबस नजर आए और अर्जेंटीना ने 2-1 की बढ़त हासिल कर ली.
The fans have spoken – Julián Alvarez is your @MichelobUltra Superior Player of the Match! 👏#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/gG0OAALOVp— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026
लाउतारो ने जीत पर लगाई मुहर
स्विट्जरलैंड वापसी की कोशिश कर पाता, उससे पहले ही अर्जेंटीना ने आखिरी वार कर दिया. अतिरिक्त समय के इंजरी टाइम में गेंद बॉक्स के बाहर लाउतारो मार्टिनेज के पास पहुंची. उन्होंने पहला ही मौका भुनाते हुए दमदार शॉट लगाया और गेंद को निचले दाएं कोने में भेज दिया. इस गोल के साथ अर्जेंटीना ने बढ़त 3-1 कर दी और मुकाबले पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया.
Messi with the assist and Mac Allister with the fine header goal 🔥.— BlackDiamond 💎💎 (@LuvSwagzx) July 12, 2026
Argentina 1-0 Switzerland #ARGSUI #SUIARG https://t.co/8BioFqlWsX pic.twitter.com/wuswYVkYA4
अब सेमीफाइनल में इंग्लैंड से टक्कर
रेफरी जोआओ पिन्हेरो की अंतिम सीटी बजते ही अर्जेंटीना की जीत तय हो गई. निर्धारित समय तक 1-1 की बराबरी के बाद एक्स्ट्रा टाइम में जूलियन अल्वारेज और लाउतारो मार्टिनेज के गोलों ने टीम को 3-1 से जीत दिलाई. इस जीत के साथ अर्जेंटीना ने FIFA वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली, जहां उसका सामना इंग्लैंड से होगा.
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