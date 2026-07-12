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England vs Norway: गोल है या नहीं? एर्लिंग हालैंड की गलती से नॉर्वे का गोल हुआ रद्द, VAR के एक फैसले ने बदल दिया मैच का रुख

England vs Norway FIFA World Cup 2026: इंग्लैंड ने एक्स्ट्रा टाइम के बाद नॉर्वे को 2-1 से हराया और FIFA वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की.

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England vs Norway: गोल है या नहीं? एर्लिंग हालैंड की गलती से नॉर्वे का गोल हुआ रद्द, VAR के एक फैसले ने बदल दिया मैच का रुख
England vs Norway FIFA World Cup 2026:

England vs Norway FIFA World Cup 2026: FIFA वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड और नॉर्वे के बीच खेले गए मुकाबले में VAR के एक फैसले ने मैच का रुख बदल दिया. दूसरे हाफ में टोरब्योर्न हेगेम ने कॉर्नर पर शानदार गोल कर नॉर्वे को बढ़त दिलाई, लेकिन कुछ ही देर बाद यह गोल रद्द कर दिया गया. मार्टिन ओडेगार्ड के कॉर्नर पर गेंद बॉक्स के अंदर खिलाड़ियों से टकराकर दूर वाले पोस्ट की ओर गई, जहां हेगेम ने उसे नेट में पहुंचा दिया. नॉर्वे के खिलाड़ी और फैंस जीत की उम्मीद करने लगे, लेकिन VAR ने गोल से पहले हुई एक घटना पर ध्यान दिलाया.

रिप्ले में सामने आया कि कॉर्नर लिए जाने से पहले एर्लिंग हालैंड ने इंग्लैंड के इलियट एंडरसन को धक्का देकर गिरा दिया था. VAR की सलाह पर रेफरी ने वीडियो देखा और फाउल मानते हुए गोल को रद्द कर दिया. इस फैसले से नॉर्वे के खिलाड़ी नाराज नजर आए और उन्होंने मैदान पर रेफरी से विरोध भी जताया.

श्जेल्डरप ने दिलाई बढ़त, बेलिंगहम ने बराबरी की

मैच में पहला गोल नॉर्वे के एंड्रियास श्जेल्डरप ने 36वें मिनट में किया. उनका शॉट दाएं पोस्ट से टकराकर गोल में चला गया. हालांकि पहले हाफ के स्टॉपेज टाइम में जूड बेलिंगहम ने करीब से गोल कर इंग्लैंड को बराबरी दिला दी. यह टूर्नामेंट में उनका पांचवां गोल रहा.

हालैंड गोल नहीं कर सके, फिर भी गोल्डन बूट की दौड़ में

इस मुकाबले में एर्लिंग हालैंड का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा और वह गोल नहीं कर सके. इसके बावजूद टूर्नामेंट में उनके नाम अब भी सात गोल हैं. गोल्डन बूट की दौड़ में उनसे आगे सिर्फ फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे और अर्जेंटीना के लियोनेल मेस्सी हैं, जिनके खाते में आठ-आठ गोल हैं.

जेडेन एडम्स को दी गई श्रद्धांजलि

मैच शुरू होने से पहले दक्षिण अफ्रीका के मिडफील्डर जेडेन एडम्स को श्रद्धांजलि दी गई. 25 वर्षीय खिलाड़ी के निधन की खबर शनिवार को सामने आई थी, जिसके सम्मान में खिलाड़ियों और दर्शकों ने कुछ पल का मौन रखा.

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