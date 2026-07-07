स्पेन के खिलाफ हारी रोनाल्डो की टीम, कोच ने दिया इस्तीफा

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में स्पेन की टीम ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर उसका सफर यहीं खत्म कर दिया है. वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पुर्तगाल के कोच रॉबर्टो मार्टिनेज ने पद छोड़ने की घोषणा कर दी है. डलास स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में मिकेल मेरिनो के इंजरी-टाइम गोल से स्पेन को 1-0 से करीबी जीत मिली. इस जीत से पुर्तगाल की टीम फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, जिसके बाद मार्टिनेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि स्पेन के खिलाफ यह मैच पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के कोच के तौर पर उनका आखिरी मैच था.

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्टिनेज ने कहा,"मैं वर्ल्ड कप जीतने के लिए पुर्तगाल आया था. मुझे लगता है कि इसे जीते बिना आगे बने रहने का कोई मतलब नहीं है." उन्होंने कहा,"अब बोर्ड और प्रेसिडेंट के पास नया मैनेजर चुनने का मौका है. मेरा कॉन्ट्रैक्ट आज खत्म हो रहा है और कुछ कहने को नहीं है."

बता दें कि मार्टिनेज 2023 से पुर्तगाल टीम के इंचार्ज थे. उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट से पहले कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया था. उन्होंने आगे कहा,"हां, यह राष्ट्रीय टीम के लिए मेरा आखिरी मैच है. मुझे बहुत गर्व है. मुझे एक पुर्तगाली व्यक्ति की तरह ही बहुत गर्मजोशी से अपनाया गया. यह खुशी, गर्व और जिम्मेदारी का अनुभव रहा है."

इसके साथ ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी सफर यहीं खत्म हो गया है. मैच से पहले उन्होंने फिर दोहराया था,"यह मेरा आखिरी वर्ल्ड कप होगा." 41 वर्षीय खिलाड़ी ने 27 मैचों में 11 गोल किए और कई रिकॉर्ड बनाए, जिसमें छह अलग-अलग संस्करणों में गोल करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बनना भी शामिल है.

मार्टिनेज ने कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भी तारीफ की और उन्हें "एक आदर्श कप्तान" बताया, जिनका समर्पण साढ़े तीन साल के साथ के दौरान कभी कम नहीं हुआ. मार्टिनेज ने कहा, "क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी बहुत कम होते हैं. उनका सपना वर्ल्ड कप जीतना था और उन्होंने उस सपने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया. वह एक फुटबॉलर, एक कप्तान और एक इंसान के तौर पर एक मिसाल रहे हैं."

मुकाबले को लेकर उन्होंने कहा कि हमारा सफर उदासी के साथ खत्म हुआ. हमें ऐसा नतीजा नहीं चाहिए था. सामने वाली टीम जीत की दावेदारों में से एक थी, लेकिन इससे हमारे इरादों पर कोई असर नहीं पड़ा. हमने हिम्मत के साथ और आक्रामक होकर डिफेंस किया, और बहुत अच्छा बचाव किया. लेकिन वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में छोटी-छोटी बातें बहुत अहम होती हैं. मार्टिनेज ने पुर्तगाल को यूईएफए ईयूआरओ 2024 में क्वार्टर-फाइनल तक पहुंचाया था. अगले वर्ष यानी 2025 में यूईएफए नेशंस लीग में जीत दिलाई थी.

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