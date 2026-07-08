Lionel Messi: 'बहुत गुस्से में था', पेनल्टी मिस करने के बाद क्या महसूस कर रहे थे मेसी? जीत के बाद खुद किया खुलासा

Lionel Messi on Missed Penalty vs Egypt: FIFA वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में मिस्र के खिलाफ अपनी टीम की जीत के बाद, अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने माना कि पहले हाफ में पेनल्टी मिस करने के बाद उन्हें लगा कि उन्होंने टीम को निराश किया है. साथ ही, उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि आखिर में उनके लिए "कुछ खास" रखा था. पहले हाफ में मेसी का पेनल्टी मिस करना उनके FIFA वर्ल्ड कप करियर की चौथी नॉन-शूटआउट पेनल्टी मिस थी, जो टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे ज़्यादा है. इससे उनकी टीम को कोई मदद नहीं मिली क्योंकि 67वें मिनट तक वे 2-0 से पीछे थे, लेकिन 13 मिनट के अंदर क्रिस्टियन रोमेरो, खुद मेसी और एंजो फर्नांडीज के शानदार गोल की बदौलत मेसी की टीम मुश्किल हालात से उबरकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही.

मैच के बाद उन्होंने कहा, "हां, सच में यह एक राहत थी, सभी के लिए राहत. जैसा कि मैंने अभी कहा, मैं पेनल्टी मिस करने और जिस तरह से मैंने उसे किक किया था, उसे लेकर बहुत गुस्से में था. मुझे लगा कि एक अहम मौके पर मैंने टीम को निराश किया है, और खैर, किस्मत से, भगवान ने आखिर में मेरे लिए कुछ खास रखा था. मैं बराबरी का गोल करने में सफल रहा, जो हमारे लिए बहुत बड़ी राहत और खुशी की बात थी. उन लोगों के लिए भी जो फिर से आए और हर दिन दिखाते हैं कि हम अर्जेंटीना के लोग क्या हैं, इससे हमें कितना गर्व महसूस होता है... बस बहुत खुश हूं."

अपनी पूरी टीम की तारीफ करते हुए उन्होंने यह भी कहा, "मैंने कई बार कहा है और अक्सर दोहराता हूं. यह एक ऐसी टीम है जो मुकाबला करती है, हमेशा अपना सब कुछ देती है, कभी हार नहीं मानती और कभी हिम्मत नहीं हारती."

मैच की बात करें तो, मिस्र ने 15वें मिनट में अर्जेंटीना को चौंका दिया जब यासर इब्राहिम ने मारवान अत्तिया के कॉर्नर पर हेडर से गोल किया. निकोलस टैग्लियाफिको को पेनल्टी मिलने के बाद अर्जेंटीना के पास तुरंत जवाब देने का मौका था, लेकिन गोलकीपर मुस्तफा शोबेइर ने लियोनेल मेसी को पेनल्टी स्पॉट से गोल करने से रोक दिया. शोबेर ने एलेक्सिस मैक एलिस्टर और जूलियन अल्वारेज़ के शॉट्स को रोककर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा, जबकि मेस्सी की एक फ्री-किक क्रॉसबार से टकराई; हाफ-टाइम तक मिस्र 1-0 से आगे था.

मिस्र को लगा कि उन्होंने दूसरे हाफ की शुरुआत में ही मुस्तफा ज़िको के ज़रिए अपनी बढ़त दोगुनी कर ली है, लेकिन VAR रिव्यू के बाद गोल को अमान्य करार दिया गया. हालांकि, 'फ़राओ' (मिस्र की टीम) को ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करना पड़ा; 67वें मिनट में मोहम्मद सलाह और हैसम हसन के बेहतरीन खेल के बाद ज़िको ने एक तेज़ जवाबी हमले (काउंटर-अटैक) को गोल में बदलकर स्कोर 2-0 कर दिया.

अटैकिंग खिलाड़ियों को मैदान पर उतारने के बाद अर्जेंटीना ने तेज़ी से वापसी की कोशिश की. 79वें मिनट में क्रिस्टियन रोमेरो ने मेस्सी की शानदार फ्री-किक पर हेडर लगाकर गोल का अंतर कम किया. ठीक चार मिनट बाद, मेस्सी ने बॉक्स के किनारे से एक ज़बरदस्त शॉट लगाकर मैच बराबरी पर ला दिया; गेंद गोलकीपर के ग्लव्स और क्रॉसबार के निचले हिस्से को छूती हुई नेट में चली गई.

जब एक्स्ट्रा टाइम की संभावना बन रही थी, अर्जेंटीना ने स्टॉपेज टाइम में शानदार वापसी पूरी की. पेनल्टी एरिया के किनारे एक ढीली गेंद एन्ज़ो फर्नांडीज के पास आई, और इस मिडफील्डर ने शांति से गेंद को निचले कोने में डालकर 3-2 की रोमांचक जीत पक्की कर दी. इस जीत के साथ अर्जेंटीना क्वार्टर-फ़ाइनल में पहुंच गया है, जहां 8 जुलाई को उनका मुक़ाबला स्विट्ज़रलैंड और कोलंबिया के बीच होने वाले राउंड ऑफ़ 16 मैच के विजेता से होगा.