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FIFA World Cup 2026: लियोनेल मेसी की नजर वर्ल्ड रिकॉर्ड पर, सिर्फ 1 गोल करते ही बन जाएंगे फीफा वर्ल्ड कप इतिहास के नंबर 1 खिलाड़ी

Lionel Messi World Record in FIFA WC Goal: अल्जीरिया के खिलाफ अपने 200वें मैच में ऐतिहासिक हैट्रिक दागकर लियोनेल मेसी ने वर्ल्ड कप में 16 गोल के सर्वकालिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है.

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FIFA World Cup 2026: लियोनेल मेसी की नजर वर्ल्ड रिकॉर्ड पर, सिर्फ 1 गोल करते ही बन जाएंगे फीफा वर्ल्ड कप इतिहास के नंबर 1 खिलाड़ी
Lionel Messi World Record in FIFA WC Goal: मेसी बनेंगे नंबर 1

Lionel Messi World Record in FIFA WC Goal: फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने पूरे शबाब पर पहुंच चुका है और दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में शुमार लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट के अपने पहले ही मैच में तहलका मचा दिया है. अर्जेंटीना के कप्तान मेसी ने अल्जीरिया के खिलाफ मैच में शानदार हैट्रिक गोल दागकर साफ संकेत दे दिए हैं कि वे इस विश्व कप में किस इरादे से उतरे हैं. मेसी के इस जादुई प्रदर्शन ने एक बार फिर फुटबॉल जगत में 'गोट' (GOAT - सर्वकालिक महान खिलाड़ी) की बहस पर विराम लगा दिया है.

200वें मैच में 118वां अंतरराष्ट्रीय गोल

विश्व चैंपियन कप्तान लियोनेल मेसी भले ही अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, लेकिन मैदान पर 38 साल की उम्र में भी उनमें 18 साल के युवा खिलाड़ी जैसा जोश और फुर्ती नजर आ रही है. अल्जीरिया के खिलाफ खेला गया यह मुकाबला मेसी के करियर का 200वां अंतरराष्ट्रीय मैच था, जिसे उन्होंने बेहद यादगार बना दिया. मैच के 17वें मिनट में ही विपक्षी डिफेंडर्स और गोलकीपर को छकाते हुए मेसी ने एक पावरफुल शॉट मारा जो सीधे नेट में गया. इस गोल के साथ मेसी ने अपने करियर का 118वां अंतरराष्ट्रीय गोल दर्ज किया. इसके बाद मेसी का जलवा जारी रहा और उन्होंने मैच के 60वें मिनट में अपना दूसरा और फिर 76वें मिनट में तीसरा गोल दागकर अपनी शानदार हैट्रिक पूरी की.

क्लोजे के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की, अब इतिहास रचने से 1 कदम दूर

इस धमाकेदार हैट्रिक के साथ ही लियोनेल मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोजे के सर्वकालिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. वर्ल्ड कप में अब मेसी के नाम भी कुल 16 गोल दर्ज हो गए हैं. अगले मैच में मैदान पर उतरते ही मेसी के पास सिर्फ 1 गोल करते ही इस महा-रिकॉर्ड को तोड़ने का सुनहरा मौका होगा, जिसे करते ही वो विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी बन जाएंगे.

फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले टॉप-5 फुटबॉलर

मिरोस्लाव क्लोजे (जर्मनी) - 16 गोल
लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना) - 16 गोल
रॉनल्डो नाजारियो (ब्राजील) - 15 गोल
किलियन एम्बापे (फ्रांस) - 14 गोल
गेर्ड मुलर (जर्मनी) - 14 गोल

लेखक के बारे में
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अभिषेक भारद्वाज
Sub Editor
मैं करीब 6 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा हूं. फिलहाल एनडीटीवी में सब एडिटर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं. खेल और पॉलिटिकल बीट्स... और पढ़ें
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