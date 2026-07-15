FIFA World Cup 2026: स्पेन ने 16 साल बाद किया कमाल, कुछ इस तरह तोड़ा फ्रांस के FIFA वर्ल्ड कप फाइनल के टिकट का सपना

FIFA World Cup 2026, Spain vs France: FIFA वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल स्पेन के नाम रहा. किलियन एम्बाप्पे जैसी स्टार खिलाड़ियों से सजी फ्रांस की टीम को स्पेन ने हर विभाग में पीछे छोड़ते हुए 2-0 से मात दी और 2010 के बाद पहली बार विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली. अब रविवार को न्यू जर्सी के ईस्ट रदरफोर्ड में स्पेन का सामना अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा.

यामल ने नहीं किया गोल, फिर भी मैच के सबसे बड़े नायक बने

मैच का स्कोरशीट भले ही लामिन यामल के नाम गोल दर्ज नहीं कर सका, लेकिन स्पेन की जीत की कहानी उन्हीं के इर्द-गिर्द घूमती रही. अपने 19वें जन्मदिन के एक दिन बाद मैदान पर उतरे यामल ने फ्रांस की अनुभवी डिफेंस को लगातार परेशान किया. दूसरे हाफ में उन्होंने गेंद को जिस समझदारी से आगे बढ़ाया, उसी मूव पर पेड्रो पोरो ने गोल किया. हालांकि VAR ने करीबी ऑफसाइड के चलते यामल का नाम स्कोरर की सूची में नहीं आने दिया, लेकिन उनकी रचनात्मकता पूरे मुकाबले में साफ दिखाई दी.

पेनल्टी से मिली बढ़त, पोरो ने जीत पर लगाई मुहर

स्पेन को पहला गोल 22वें मिनट में मिला. फ्रांस के डिफेंडर लुकास डिग्ने की चुनौती में यामल पेनल्टी बॉक्स के भीतर गिर पड़े और रेफरी ने तुरंत पेनल्टी का इशारा किया. मिकेल ओयारजाबाल ने मौके को गंवाए बिना गेंद को जाल में पहुंचाया और स्पेन को बढ़त दिला दी. यह इस वर्ल्ड कप में उनका पांचवां गोल था. दूसरा गोल पेड्रो पोरो ने किया. दानी ओल्मो के साथ शानदार तालमेल के बाद पोरो ने फ्रांस की रक्षा पंक्ति को भेदते हुए स्कोर 2-0 कर दिया. इस गोल के बाद फ्रांस के लिए वापसी की उम्मीद लगभग खत्म हो गई.

एम्बाप्पे और फ्रांस का टूटा सपना

फ्रांस इस मुकाबले में लगातार तीसरे वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने के इरादे से उतरा था. FIFA की शीर्ष रैंकिंग वाली टीम और उसके कप्तान किलियन एम्बाप्पे इतिहास रचने से सिर्फ एक जीत दूर थे, लेकिन स्पेन ने उनके सारे इरादों पर पानी फेर दिया. अब फ्रांस को फाइनल की जगह तीसरे स्थान के मुकाबले से संतोष करना होगा.

लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में फ्रांस पर भारी पड़ा स्पेन

स्पेन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हाल के वर्षों में बड़े मुकाबलों में फ्रांस पर उसका दबदबा कायम है. यूरो 2024 के सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-1 से हराया था. इसके बाद 2025 नेशंस लीग के सेमीफाइनल में 5-4 की रोमांचक जीत दर्ज की. अब FIFA वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में भी स्पेन ने फ्रांस को हराकर लगातार तीसरी बड़ी नॉकआउट जीत हासिल की. क्वार्टरफाइनल के बाद यामल ने कहा था कि फ्रांस को स्पेन से डरना चाहिए. मैदान पर स्पेन के प्रदर्शन ने उस बयान को पूरी तरह सही साबित कर दिया.

स्पेन की दीवार के सामने बेबस दिखा फ्रांस

टूर्नामेंट में फ्रांस का आक्रमण लगातार प्रभावी रहा था, लेकिन स्पेन के अनुशासित डिफेंस ने एम्बाप्पे और उनके साथियों को कोई बड़ा मौका नहीं दिया. गोलकीपर उनाई सिमोन ने एक बार फिर भरोसेमंद प्रदर्शन किया. सात मैचों में उन्होंने सिर्फ एक गोल खाया है, जबकि छह मुकाबलों में क्लीन शीट अपने नाम की है.

पहले हाफ में भी स्पेन का दबदबा

स्पेन ने शुरुआत से ही मुकाबले पर नियंत्रण बनाए रखा. आठवें मिनट में एलेक्स बाएना की फ्री-किक फ्रांस की दीवार से टकरा गई, जबकि 38वें मिनट में फैबियन रुइज के पास बढ़त दोगुनी करने का सुनहरा मौका था, लेकिन उनका शॉट लक्ष्य से चूक गया. हालांकि स्पेन ने दूसरे हाफ में अपनी बढ़त मजबूत करते हुए मुकाबला पूरी तरह अपने नाम कर लिया.

एक रिकॉर्ड बना, दूसरा टूटा

इस जीत के साथ स्पेन की रेगुलर टाइम में अजेय रहने की लय 37 मैचों तक पहुंच गई. मार्च 2024 से जारी इस सिलसिले में टीम ने 28 जीत दर्ज की हैं, जबकि नौ मुकाबले ड्रॉ रहे हैं. इसके साथ ही स्पेन ने 2007 से 2009 के बीच बने अपने 35 मैचों के पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया. वहीं दूसरी ओर फ्रांस की लगातार छह वर्ल्ड कप मैच जीतने की लय समाप्त हो गई. 2018 और 2022 विश्व कप में बनाए गए इस रिकॉर्ड की बराबरी करने का मौका भी उनके हाथ से निकल गया.

अब फाइनल पर रहेगी नजर

2010 के बाद पहली बार स्पेन विश्व कप के फाइनल में उतरेगा. आत्मविश्वास से भरी यह टीम अब अपने दूसरे विश्व खिताब से सिर्फ एक जीत दूर है. दूसरी ओर फ्रांस को इस हार से उबरते हुए तीसरे स्थान के मुकाबले में उतरना होगा.



(AP इनपुट के साथ)