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Video: केप वर्दे फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में पहुंचने वाला सबसे छोटा देश, क्वीलाफाई करने के बाद इस तरह मनाया जश्न

केप वर्दे ने फीफा वर्ल्ड कप में ग्रुप एच में किसी भी टीम को अपने खिलाफ जीत दर्ज नहीं करने दी. सऊदी अरब के खिलाफ ड्रॉ के बाद टीम को नॉकआउट का टिकट मिला.

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Video: केप वर्दे फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में पहुंचने वाला सबसे छोटा देश, क्वीलाफाई करने के बाद इस तरह मनाया जश्न
FIFA World Cup 2026 Cape verde Celebration

केप वर्दे ने सऊदी अरब के खिलाफ गोलरहित ड्रॉ के साथ ही फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट स्टेज में पहुंचकर इतिहास रच दिया. ग्रुप एच में दूसरा स्थान हासिल करने के बाद केप वर्डे का राउंड ऑफ 32 में गत चैंपियन अर्जेंटीना से सामना होगा. केप वर्दे ने शानिवार को सऊदी अरब के खिलाफ गोलरहित ड्रॉ खेला और इस ड्रॉ के बाद टीम के दूसरे स्थान पर रहने की संभावा बढ़ गई थी, जिसे स्पेन ने उरुग्वे को हराकर पक्का कर दिया. 

ग्रुप स्टेज में ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद, केप वर्दे ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. वह अपने वर्ल्ड कप डेब्यू में बिना कोई मैच हारे राउंड ऑफ 32 में पहुंचने वाली तीसरी अफ्रीकी टीम बन गई है. यह प्रदर्शन देश के फुटबॉल इतिहास में एक यादगार पल बन गया है और इसे एक 'ड्रीम रन' माना जा रहा है.

केप वर्दे ने तीन प्वाइंट्स के साथ ग्रुप में दूसरा स्थान हासिल किया, जो दो बार के विजेता उरुग्वे और 2034 वर्ल्ड कप के मेजबान सऊदी अरब से एक पॉइंट ज्यादा था. इस तरह उन्होंने ग्रुप स्टेज में बिना हारे यादगार प्रदर्शन किया. अब उनका मुकाबला गुरुवार, 3 जुलाई को मियामी स्टेडियम में लियोनेल मेसी की अगुवाई में स्टार खिलाड़ियों से सजी अर्जेंटीना से होगा. यह उनके देश के फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा और अहम मैच होगा.

सऊदी अरब के खिलाफ मैच में केप वर्डे ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया. विली सेमेडो ने कई बार गोल करने की कोशिश की, लेकिन सऊदी गोलकीपर मोहम्मद अल ओवैस ने बेहतरीन बचाव किए. पहले हाफ में केप वर्डे ने एक लंबी दूरी का शॉट भी मारा, जो टॉप कॉर्नर से थोड़ा बाहर चला गया.

सऊदी अरब को मैच के बीच बड़ा झटका लगा जब डिफेंडर हसन अल तंबकती बिना किसी टकराव के अचानक मैदान पर गिर पड़े. इसके बाद उन्हें स्ट्रेचर की मदद से बाहर ले जाया गया, जिससे टीम का डिफेंस कमजोर पड़ गया. इसके बावजूद सऊदी अरब ने अंतिम मिनटों तक बचाव करने की कोशिश जारी रखी. गोलकीपर अल ओवैस ने कई शानदार सेव किए और अपनी टीम की हार को टालने में सफल रहे. आखिरकार मैच का अंत गोलरहित ड्रॉ पर हुआ,जिसके बाद केप वर्डे के समर्थकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई.

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