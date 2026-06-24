FIFA World Cup 2026 में टूटा 12 साल पुराना ग्रुप-स्टेज मैचों में गोल का रिकॉर्ड, 2014 विश्व कप में हुआ था कमाल

FIFA World Cup 2026 Group Stage Goal New Record: FIFA वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज के 45 मैचों में कुल 137 गोल किए गए हैं, जो टूर्नामेंट के किसी एक एडिशन के ग्रुप स्टेज में अब तक का सबसे ज़्यादा गोल का आंकड़ा है. OptaJoe के X हैंडल के अनुसार, यह आंकड़ा 2014 वर्ल्ड कप के दौरान बने 136 गोल के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ता है, जो 48 ग्रुप-स्टेज मैचों में बना था. यह नया रिकॉर्ड तब बना जब पुर्तगाल ने अपने हालिया ग्रुप-स्टेज मैच में उज़्बेकिस्तान पर 5-0 से शानदार जीत हासिल की; इस नतीजे ने टूर्नामेंट में चल रहे ज़्यादा गोल वाले ट्रेंड में योगदान दिया. अभी कई ग्रुप मैच बाकी हैं, इसलिए गोल की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है, जिससे नॉकआउट स्टेज शुरू होने से पहले यह रिकॉर्ड और भी बड़ा हो सकता है.

इस बीच, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दो गोल (ब्रेस) करके रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन किया और पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान पर 5-0 से जबरदस्त जीत दर्ज की. नूनो मेंडेस और राफेल लीओ ने भी गोल किए, जबकि उज़्बेकिस्तान के गोलकीपर अब्दुवोहिद नेमातोव के एक 'ओन गोल' ने फैबियो कन्नावारो की टीम की मुश्किलें और बढ़ा दीं; रॉबर्टो मार्टिनेज़ की टीम ने टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत शानदार अंदाज़ में हासिल की.

मैच के बाद बात करते हुए रोनाल्डो ने कहा कि टीम ने अपने शुरुआती मैच - जो DR कांगो के खिलाफ ड्रॉ रहा था - के मुकाबले काफी सुधार दिखाया है. यह मानते हुए कि रिकॉर्ड तोड़ना खास बात है, उन्होंने ज़ोर दिया कि उनका मुख्य मकसद हमेशा नेशनल टीम को उसके लक्ष्य हासिल करने में मदद करना है.

रॉयटर्स के अनुसार उन्होंने कहा, "टीम ने वाकई बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और काफी सुधार किया. जैसा कि कहावत है, हर बादल में उम्मीद की किरण होती है. ज़ाहिर है, व्यक्तिगत तौर पर कहूं तो रिकॉर्ड हमेशा अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरा मकसद हमेशा नेशनल टीम को उसके लक्ष्य हासिल करने में मदद करना है."

खास बात यह है कि यह नतीजा पुर्तगाल की ओर से एक मज़बूत जवाब था, क्योंकि इससे पहले ग्रुप स्टेज के अपने शुरुआती मैच में DR कांगो के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलने के बाद रोनाल्डो की टीम की काफी आलोचना हुई थी. इस जीत ने पुर्तगाल को अपने वर्ल्ड कप अभियान को पटरी पर लाने में मदद की और आखिरी ग्रुप मैच से पहले उनके गोल अंतर (गोल डिफरेंस) को काफी बेहतर बनाया. यह जीत रोनाल्डो के लिए एक अहम बदलाव भी साबित हुई, क्योंकि इससे पहले DR कांगो के खिलाफ़ मैच में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा था और वे खेल पर अपना असर नहीं छोड़ पाए थे.

खास बात यह है कि रोनाल्डो ने दो गोल करके कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाए. वे 10 गोल के साथ पुर्तगाल के लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए (उन्होंने यूसेबियो के नौ गोल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया) और साथ ही वे छह अलग-अलग FIFA वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए.

कोच रॉबर्टो मार्टिनेज ने कहा कि उज़्बेकिस्तान के खिलाफ़ पुर्तगाल के खेल में साफ़ सुधार दिखा, खासकर फ़ैसले लेने और गोल करने (फ़िनिशिंग) के मामले में. उन्होंने टीम के रवैये और प्रतिबद्धता की तारीफ़ की और कहा कि निराशाजनक शुरुआती मैच से मिली सीख ने खिलाड़ियों को ज़्यादा परिपक्वता और संयम दिखाने में मदद की. मार्टिनेज ने कहा, "ड्रेसिंग रूम में हमारी यही प्रतिक्रिया थी. कभी-कभी टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए पहले मैच जैसे खेल की ज़रूरत होती है. आज हमने उसी रवैये और प्रतिबद्धता वाली टीम देखी, लेकिन उसमें ज़्यादा परिपक्वता थी क्योंकि यह अब शुरुआती मैच नहीं था."