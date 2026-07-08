मैदान पर धमाल मचाने के साथ सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं एर्लिंग हालैंड, अंदाज जीत रहा दिल

Erling Haaland, FIFA World Cup 2026: एर्लिंग हालैंड का नाम इन दिनों सिर्फ अपने शानदार खेल की वजह से ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी के कारण भी लगातार चर्चा में है. नॉर्वे के इस स्टार स्ट्राइकर के छोटे-छोटे वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. कभी वह प्रैक्टिस से जुड़ी झलक शेयर करते हैं, कभी मैच के पल, तो कभी काउबॉय हैट खरीदने के लिए स्टोर जाते हुए दिखाई देते हैं. 25 साल के हालैंड की यही सादगी और अलग अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है. बोरूसिया डॉर्टमुंड और मैनचेस्टर सिटी के लिए अपने बेहतरीन प्रदर्शन से हालैंड पहले ही दुनिया भर में पहचान बना चुके हैं. अब उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी भी लोगों की दिलचस्पी का बड़ा कारण बन गई है. अपनी यात्राओं से जुड़े अपडेट साझा करने से लेकर हल्के-फुल्के मजाक तक, उनकी स्नैपचैट पोस्ट फैंस के बीच खूब वायरल होती हैं.

गोल्डन बूट की रेस पर भी रहती है नजर

हालैंड अक्सर गोल्डन बूट की दौड़ को लेकर भी पोस्ट करते रहते हैं. हैरी केन, लियोनेल मेसी और किलियन एम्बाप्पे के साथ चल रही इस रेस पर उनकी कमेंट्स सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जाती हैं. कई यूजर्स उनके पोस्ट के स्क्रीनशॉट लगातार वायरल करते रहते हैं.

ब्राजीलियाई फैन को दिया मजेदार जवाब

हालैंड की सबसे ताजा वायरल सोशल मीडिया एक्टिविटी तब सामने आई, जब नॉर्वे ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में ब्राज़ील को हराया. मैच खत्म होने के बाद हार से निराश एक ब्राज़ीलियाई फैन ने गुस्से में अपना टीवी तोड़ दिया और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया.

इसके बाद एक यूजर ने हालैंड को टैग करते हुए मजाक में पूछा कि क्या वह टूटे हुए टीवी का खर्च उठाएंगे. हालैंड ने भी इस पोस्ट को नजरअंदाज नहीं किया और हंसने वाले इमोजी के साथ मजाकिया अंदाज में माफी मांगकर जवाब दिया. उनका यह जवाब भी देखते ही देखते वायरल हो गया.

डेब्यू वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड की बराबरी

ब्राज़ील के खिलाफ मुकाबले में हालैंड ने दो गोल दागे. इसके साथ ही फीफा वर्ल्ड कप 2026 में उनके कुल गोलों की संख्या सात हो गई. ESPN के मुताबिक, किसी खिलाड़ी के पहले वर्ल्ड कप में यह संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा गोल हैं. हालैंड ने 1974 वर्ल्ड कप में पोलैंड के ग्रेज़गोर्ज़ लाटो द्वारा बनाए गए सात गोल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है.

मेसी और एम्बाप्पे के साथ टॉप पर

हालैंड अब वर्ल्ड कप 2026 में सात-सात गोल के साथ फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के बराबर सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. खास बात यह है कि वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार किसी एक संस्करण में तीन अलग-अलग खिलाड़ियों ने सात या उससे ज्यादा गोल किए हैं.

ESPN के आंकड़ों के अनुसार, हालैंड ने अपने पहले फीफा वर्ल्ड कप में अब तक सात गोल कर लिए हैं. यह संख्या लियोनेल मेसी (1), किलियन एम्बाप्पे (4) और क्रिस्टियानो रोनाल्डो (1) द्वारा अपने-अपने पहले वर्ल्ड कप में किए गए कुल छह गोलों से भी ज्यादा है.