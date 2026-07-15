अर्जेंटीना को FIFA वर्ल्ड कप 2026 से बाहर करने के लिए 75 लाख लोगों ने पिटीशन पर किया साइन, जानिए क्यों हुआ ऐसा

England vs Argentina Semifinal: FIFA वर्ल्ड कप चैंपियन अर्जेंटीना, 2026 टूर्नामेंट के दूसरे सेमी-फ़ाइनल में इंग्लैंड का सामना करेगी. मैच से पहले, रेफरी द्वारा लियोनेल मेसी की टीम के साथ कथित पक्षपात को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ गया है. 'साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 60 लाख से ज़्यादा लोगों ने अर्जेंटीना को FIFA वर्ल्ड कप से बाहर करने की मांग वाली एक ऑनलाइन याचिका पर साइन किए हैं. यह कदम रेफरी के पक्षपात के आरोपों के बाद उठाया गया है. argentinaout.com के कैंपेन के बयान में कहा गया है: "यह साफ है कि FIFA और रेफरी लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना के प्रति पक्षपाती हैं. जब विजेता पहले ही तय हो चुका है, तो बाकी दुनिया क्यों मुकाबला करे? अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप से बाहर करें और बाकी सभी को बराबरी का मौका दें."

बुधवार सुबह तक, 75 लाख से ज़्यादा लोगों ने याचिका पर साइन कर दिए थे.

इंग्लैंड और अर्जेंटीना खेल की सबसे रोमांचक प्रतिद्वंद्विता में से एक के अगले दौर में आमने-सामने होंगे. इन दोनों देशों के बीच मैचों का इतिहास कई घटनाओं से भरा रहा है, जो दक्षिण अटलांटिक महासागर में फ़ॉकलैंड द्वीप समूह (जिसे स्पेनिश में मालविनास कहा जाता है) पर लंबे समय से चले आ रहे संप्रभुता विवाद से जुड़े हैं.

यह मुकाबला डिएगो माराडोना के कुख्यात "हैंड ऑफ़ गॉड" गोल के 40 साल बाद हो रहा है, जिसकी मदद से अर्जेंटीना ने मैक्सिको में 1986 वर्ल्ड कप में 2-1 से जीत हासिल की थी. इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन, जो गोल्डन बूट के लिए मेसी और एम्बाप्पे से मुकाबला कर रहे हैं, ने कहा कि उनकी टीम इस मैच से जुड़ी भावनात्मक बातों से विचलित नहीं होगी.

केन ने ITV से कहा, "एक खिलाड़ी के नज़रिए से देखें तो यह एक बेहतरीन टीम के खिलाफ हमारा मुकाबला है, जो स्मार्ट है, टैक्टिकल है, जो फाउल लेना जानती है, जो खेल को धीमा करना जानती है -- ठीक वैसी ही टीम जैसी कई टीमों का सामना आप अपने पूरे करियर में करते हैं."