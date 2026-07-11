गोलकीपर की एक गलती पड़ी भारी, टूटा बेल्जियम का वर्ल्ड कप का सपना, भड़का सोशल मीडिया

बेल्जियम के गोलकीपर सेने लैमेन्स ने एक बहुत बड़ी गलती की, जिसकी वजह से उनकी टीम स्पेन से क्वार्टर-फ़ाइनल में 2-1 से हारकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गई. थिबाउट कोर्टुआ के चोटिल होने के बाद 70वें मिनट में सब्स्टीट्यूट के तौर पर मैदान पर आए लैमेन्स से पाउ कुबारसी का शॉट छूट गया और रीबाउंड पर मिकेल मेरिनो ने स्पेन के लिए जीत दिलाने वाला गोल कर दिया. प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलने वाले लैमेन्स को अपनी इस गलती के बाद सोशल मीडिया यूज़र्स के एक वर्ग से काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा.

बेल्जियम की हार के बाद एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा,"पता नहीं लैमेंस यूनाइटेड के लिए कैसे खेलता है, लेकिन यह मेरे देखे गए सबसे खराब गोलकीपर प्रदर्शनों में से एक था."

जबकि एक अन्य यूजर ने लिखा,"मैनचेस्टर यूनाइटेड के गोलकीपर सेने लैमेंस ने ही वह भयानक गलती की. उन्होंने गेंद को जाने दिया, जिससे गेंद रिबाउंड होकर मेरिनो के पास गई और उन्होंने गोल कर दिया. आज रात उन्हें ठीक से नींद नहीं आएगी."

बेल्जियम की हार के बाद एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा,"पता नहीं लैमेंस यूनाइटेड के लिए कैसे खेलता है, लेकिन यह मेरे देखे गए सबसे खराब गोलकीपर प्रदर्शनों में से एक था." जबकि एक अन्य यूजर ने लिखा,"मैनचेस्टर यूनाइटेड के गोलकीपर सेने लैमेंस ने ही वह भयानक गलती की. उन्होंने गेंद को जाने दिया, जिससे गेंद रिबाउंड होकर मेरिनो के पास गई और उन्होंने गोल कर दिया. आज रात उन्हें ठीक से नींद नहीं आएगी."

मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में रिबाउंड पर किए गोल के दम पर स्पेन ने शुक्रवार को हुए क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 2-1 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई. मेरिनो लगातार दूसरे मैच में स्पेन के लिए हीरो साबित हुए. अब सेमीफाइनल में उनका मुकाबला मंगलवार को डलास इलाके में टूर्नामेंट की पसंदीदा टीम फ्रांस से होगा.

स्पेन के कोच लुइस डे ला फुएंते ने एक अनुवादक के ज़रिए कहा,"यह दिग्गजों की टक्कर होगी." मेरिनो 86वें मिनट में मैदान पर आए और मैच में अपने दूसरे ही टच पर गोल कर दिया. वे बॉक्स में तेज़ी से आगे बढ़े और पाउ ​​कुबारसी के लंबे शॉट के रिबाउंड को लैमेन्स के हाथों से छूटते ही गोल में बदल दिया.

आर्सेनल के इस फॉरवर्ड ने राउंड ऑफ़ 16 में पुर्तगाल के खिलाफ़ भी सब्स्टीट्यूट के तौर पर इंजरी टाइम की शुरुआत में गोल करके स्पेन की 1-0 से जीत पक्की की थी. बेल्जियम के खिलाफ़ यह दूसरा अहम गोल 'ला रोजा' (स्पेन की टीम) को 2010 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद पहली बार सेमीफाइनल में ले गया.

स्पेन के खिलाफ जीत के बाद मेरिनो ने कहा,"मैंने ऐसा फिर से किया है, और मेरे साथ ऐसा फिर से हुआ है, तो लगता है कि संयोग जैसी चीज़ होती है. अगर आप तैयार हैं और कोशिश करते हैं, तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है. मैं बहुत-बहुत खुश हूं."

मैनचेस्टर यूनाइटेड के काबिल गोलकीपर लैमेन्स को 71वें मिनट में मैच में उतरना पड़ा, क्योंकि बेल्जियम के लंबे समय से गोलकीपर रहे थिबॉट कोर्टुआ जांघ में चोट के कारण बाहर हो गए थे. कोर्टुआ ने चार बचाव किए, लेकिन सब्स्टीट्यूट किए जाने से चार मिनट पहले रियल मैड्रिड के यह गोलकीपर मैदान पर गिर पड़े. हाइड्रेशन ब्रेक के दौरान उनका इलाज किया गया, लेकिन वे रोते हुए मैदान से बाहर चले गए.

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