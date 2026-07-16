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वायरल हुआ इंग्लैंड के गोलकीपर पिकफोर्ड की 'सीक्रेट' बोतल, अर्जेंटीना के खिलाड़ियों के हाथ लगी, मेसी भी देखने पहुंचे

FIFA World Cup 2026 Semifinal Football Match: इंग्लैंड 85वें मिनट तक 1-0 से आगे था, लेकिन इसके बाद लियोनेल मेसी के शानदार पास पर एंजो फर्नांडीज ने बराबरी का गोल दाग दिया. स्टॉपेज टाइम में लौटारो मार्टिनेज ने हेडर से विजयी गोल दागकर अर्जेंटीना को 2-1 से जीत दिला दी. इसी वजह से पिकफोर्ड की बोतल का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं आया.

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वायरल हुआ इंग्लैंड के गोलकीपर पिकफोर्ड की 'सीक्रेट' बोतल, अर्जेंटीना के खिलाड़ियों के हाथ लगी, मेसी भी देखने पहुंचे
FIFA World Cup 2026 Semifinal Football Match:

Argentina vs England FIFA World Cup 2026 Semifinal: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड पर 2-1 की यादगार जीत के बाद मैदान पर एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला. जश्न के बीच अर्जेंटीना के खिलाड़ियों और टीम स्टाफ के हाथ इंग्लैंड के गोलकीपर जॉर्डन पिकफोर्ड की पानी की बोतल लग गई. इस बोतल पर पेनल्टी शूटआउट से जुड़ी अहम जानकारी लिखी हुई थी, जिसे देखकर खिलाड़ी मुस्कुराने लगे.

बोतल पर लिखी थी खिलाड़ियों की पेनल्टी की पसंदीदा साइड 

आधुनिक फुटबॉल में कई गोलकीपर अपनी पानी की बोतल पर विरोधी खिलाड़ियों की पेनल्टी लेने की आदतों से जुड़ी जानकारी लिखकर रखते हैं. इसमें यह नोट होता है कि कौन-सा खिलाड़ी आमतौर पर किस दिशा में शॉट लगाता है. जॉर्डन पिकफोर्ड भी सेमीफाइनल में ऐसी ही तैयारी के साथ मैदान पर उतरे थे.

पेनल्टी तक नहीं पहुंचा मैच

एक समय ऐसा लग रहा था कि मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम या पेनल्टी शूटआउट तक जाएगा. इंग्लैंड 85वें मिनट तक 1-0 से आगे था, लेकिन इसके बाद एंजो फर्नांडीज ने बराबरी का गोल कर दिया. फिर स्टॉपेज टाइम में लौटारो मार्टिनेज ने हेडर से विजयी गोल दागकर अर्जेंटीना को 2-1 से जीत दिला दी. इसी वजह से पिकफोर्ड की बोतल का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं आया.

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Photo Credit: @MotivacionesF

मेसी और फर्नांडीज ने भी देखी बोतल

मैच खत्म होने के बाद अर्जेंटीना के कोचिंग स्टाफ का एक सदस्य वह बोतल लेकर खिलाड़ियों के पास पहुंचा. पहले उन्होंने इसे लियोनेल मेसी को दिखाया. इसके बाद बोतल एंजो फर्नांडीज के पास पहुंची. जब फर्नांडीज ने उस पर अपना नाम और पेनल्टी की संभावित दिशा लिखी देखी, तो वह हंस पड़े. आसपास मौजूद दूसरे खिलाड़ी भी इस पल का आनंद लेते नजर आए.

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Photo Credit: @sudanalytics_

पहले भी काम आ चुकी है ऐसी 'चीट शीट'

पिकफोर्ड पहले भी इस तरह की जानकारी का फायदा उठा चुके हैं. यूरो 2024 में उन्होंने अपनी बोतल पर लिखे नोट्स की मदद से पेनल्टी शूटआउट में अहम बचाव किया था. यही वजह थी कि सेमीफाइनल में भी वह पूरी तैयारी के साथ उतरे थे, लेकिन अर्जेंटीना ने मुकाबला निर्धारित समय में ही जीत लिया.

इंग्लैंड को हराने के बाद अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गया है. अब उसका सामना स्पेन से होगा. मेसी की टीम की नजर चौथा वर्ल्ड कप खिताब जीतने पर होगी, जबकि स्पेन भी यूरोपीय चैंपियन के रूप में ट्रॉफी अपने नाम करने के इरादे से मैदान में उतरेगा.

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