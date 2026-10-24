क्या आपको पता है इंडिया का नेशनल सूप? जानिए Mulligatawny Soup की कहानी और आसान रेसिपी

ठंड का मौसम आते ही हम सभी गर्मागरम सूप पीना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश यानी इंडिया का नेशनल सूप कौन सा है? अगर आपका जवाब टमाटर या स्वीट कॉर्न सूप है, तो आप गलत हैं. आज हम जिस सूप की बात कर रहे हैं उसे भारत और श्रीलंका दोनों का नेशनल सूप माना जाता है. इसका नाम है मुलीगाटावनी सूप (Mulligatawny Soup). सुनने में यह नाम थोड़ा विदेशी या अलग लग सकता है, लेकिन इसकी जड़ें पूरी तरह से हमारी अपनी दाल, मसालों और देसी जायकों से जुड़ी हुई हैं. आइए जानते हैं कि यह खास सूप आखिर है क्या और शेफ भुपी से जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका.
क्या है ये मुलीगाटावनी सूप?
यह सूप साउथ इंडियन शब्द मलगु तन्नी यानी मिर्च के पानी से बना है. अंग्रेजों के समय जब वे भारत में थे, तो उन्हें यहां के मसालेदार सूप बहुत पसंद आए. धीरे-धीरे यह दाल, नारियल के दूध और मसालों के मेल से एक ऐसा बेहतरीन सूप बन गया जो आज दुनिया भर में मशहूर है. इसमें दाल का पोषण भी है और मसालों की गर्माहट भी.
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घर पर कैसे बनाएं मुलीगाटावनी सूप?
- सबसे पहले एक चम्मच चने की दाल और तीन चम्मच अरहर की दाल को अच्छी तरह धोकर उबाल लें.
- अब फ्रेश नारियल को कद्दूकस करके उसका दूध निकाल लें. अगर आप ज्यादा झंझट नहीं चाहते, तो बाजार मिलने वाला कोकोनट मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
- इस सूप का बेस इसका अपना खास मसाला है. इसके लिए अजवाइन, मेथी दाना, सरसों के दाने, जीरा पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और नमक मिलाकर एक शानदार होममेड करी पाउडर तैयार कर लें.
- पैन में थोड़ा सा घी गर्म करें इसमें राई, जीरा, करी पत्ता, अदरक, लहसुन और प्याज डालकर हल्का सा भूनें. ध्यान रखें कि सब्जियों को ज्यादा पकाना नहीं है.
- अब उबली हुई दाल और बाकी चीजों को मिक्सी में पीसकर एक स्मूथ पेस्ट बना लें.
- इसे वापस पैन में डालें, ऊपर से नारियल का दूध और जरूरत के अनुसार थोड़ा पानी या वेज स्टॉक मिलाएं.
- जब सूप में एक अच्छा उबाल आ जाए, तो गैस बंद कर दें. ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस और हरा धनिया डालकर इसे गर्मा-गरम सर्व करें.
- जब आप इसे पिएंगे, तो इसमें दाल का गाढ़ापन, मसालों का स्वाद और नारियल के दूध की हल्की सी मिठास एक साथ मिलेगी जो दिल को सुकून दे देगी.
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