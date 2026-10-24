करवा चौथ सरगी में क्या खाएं? जानिए 5 ऐसी चीजें जो दिनभर रखेंगी आपको एनर्जेटिक

करवा चौथ व्रत में महज कुछ दिन ही बचे हैं. यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है. इस दिन कई महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, यानी सुबह सूर्योदय से लेकर रात में चांद निकलने तक न कुछ खाती हैं और न ही पानी पीती हैं. फिर शाम में चांद को अर्घ देकर ही व्रत खोलती हैं. ऐसे में व्रत के दौरान शरीर में एनर्जी बनाए रखने के लिए सरगी का विशेष महत्व होता है. कई राज्य में सुबह सूर्योदय से पहले सरगी खाने की पंरपरा है. अगर आप भी सरगी का सेवन करती हैं और चाहती हैं कि दिनभर व्रत में भूख प्यास न लगे तो आप इन चीजों को जरूर करें शामिल.

सरगी की थाली में कौन सी चीजें करें शामिल-

1. नारियल पानी-

नारियल पानी पीना शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है. क्योंकि इसमें प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, जो शरीर में पानी की कमी को जल्दी नहीं होने देते.

2. ड्राई फ्रूट्स-

ड्राई फ्रूट्स पोषक तत्वों का खजाना हैं. भीगे हुए बादाम और अखरोट में हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर मौजूद होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद कर सकता है.

3. फ्रूट्स-

सेब, केला, अमरूद, पपीता या अनार जैसे फल सरगी में जरूर शामिल करें. फलों में मौजूद पानी, फाइबर और विटामिन शरीर को एनर्जी देने के साथ-साथ पाचन को भी बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकते हैं.

4. दूध या दही-

दूध और दही दोनों ही प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होते हैं. सरगी में एक गिलास दूध या दही का सेवन करने से शरीर को पर्याप्त पोषण मिलता है. दही पेट को ठंडक देने के साथ-साथ पाचन तंत्र को भी सपोर्ट करती है. आप खीर को भी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

5. मिठाई-

करवा चौथ व्रत से पहले या सरगी में मिठाई खाएं. मिठाई में कार्बोहाइड्रेट होता है चीनी में अमिनो एसिड ट्रीप्टोफन होता है. ये ट्रीप्टोफन सेरोटोनिन न्‍यूरोट्रांसमीटर के लेवल को बढ़ाता है जिससे चक्कर नहीं आते और आप दिनभर तरोताजा महसूस कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- करवा चौथ से पहले चेहरे पर चाहिए नेचुरल ग्लो? डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें