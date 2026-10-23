न आएगी हाथों से बदबू, न होगा समय बर्बाद, लहसुन छीलने का सबसे आसान तरीका

लहसुन एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हर कोई करता है. लहसुन सब्जी का स्वाद तो बढ़ा देता है, लेकिन जब इसे छीलने की बारी आती है ना, तो सच में पसीने छूट जाते हैं. कई बार तो लहसुन के छोटे-छोटे छिलके नाखूनों में फंस जाते हैं और हाथों में घंटों तक अजीब सी बदबू बनी रहती है. क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर हां, तो इस स्टोरी को पूरा जरूर पढ़ें. यहां हम आपके साथ कुछ ऐसी ट्रिक्स शेयर करने वाले हैं, जिनकी मदद बिना किसी तामझाम के आसानी से छील लेंगे. जानें क्या करना होगा?
लेहसुन छीलने के 3 जबरदस्त तरीके
गर्म पानी:
- लहसुन की कली को अलग-अलग कर लें.
- एक बर्तन में हल्का गर्म पानी लें और उसमें लहसुन को 10 से 15 मिनट के लिए भिगोकर छोड़ दें.
- पानी में रहने से लहसुन का छिलका बिल्कुल मुलायम हो जाता है.
- बस 15 मिनट बाद लहसुन को पानी से निकालें और हलके हाथों से दबाएं, छिलका अपने आप अलग हो जाएगा.
कटोरी या डिब्बा:
- लहसुन की कलियों को एक स्टील के डिब्बे या दो कटोरियों के बीच में रख लें.
- अब डिब्बे का ढक्कन बंद करके उसे तेजी से 20 से 30 सेकेंड के लिए हिलाएं.
- जब आप डिब्बा खोलेंगे तो देखेंगे कि लहसुन के छिलके रगड़ खाकर अपने आप उतर चुके हैं.
- इस तरीके से आपके हाथ भी खराब नहीं होते और समय भी बचता है.
माइक्रोवेव का इस्तेमाल:
- पूरी लहसुन की गांठ को या उसकी कलियों को एक प्लेट में रखें.
- इसे माइक्रोवेव में सिर्फ 10 से 15 सेकेंड के लिए गर्म करें.
- ध्यान रखें कि इसे पकाना नहीं है, बस हल्का सा गर्म करना है.
- बाहर निकालने के बाद जब आप लहसुन को छुएंगे तो छिलका तुरंत बाहर निकल आएगा.
हाथों से बदबू हटाने के घरेलू उपाय
- छीलने के बाद थोड़ा सा नींबू का रस और नमक हाथों पर रगड़ कर धो लें.
- थोड़ा सा बेकिंग सोडा पानी में मिलाकर हाथ साफ करें, बदबू गायब हो जाएगी.
- लहसुन छीलने के बाद अपने हाथों को किसी भी स्टील के नल या बर्तन पर रगड़ कर धोएं, इससे भी गंध चली जाती है.
अब जब भी आप रसोई में खाना बनाने जाएं, तो इन तरीकों को जरूर आजमाएं. इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और खाना पकाने का मजा भी दोगुना हो जाएगा.
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